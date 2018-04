Moto3: vince Martin ma il podio è riminese con Bastianini e Bezzecchi

Sport

Dopo la pole di ieri, lo spagnolo Jorge Martin del Team Gresini ha conquistato anche la vittoria nel Gp delle Americhe, in Texas, terza prova del mondiale classe Moto3. La gara è stata caratterizzata da una serie di cadute ai primi giri sulla pista texana, tra cui spicca quella del cattolichino Niccolò Antonelli.

Il pilota della Honda, si è imposto in 39:12.869, allungando nel finale sui riminesi Enea Bastianini (Honda, +1.451), secondo, e Marco Bezzecchi (KTM, +3.518), quest'ultimo vincitore nell'ultimo Gran Premio in Argentina. Appena fuori dal podio altri due piloti tricolori, l'altro romagnolo (è di Saludecio) Andrea Migno (Ktm, +4.172), quarto (ha rimontato dal 16esimo posto sulla griglia di partenza), e Fabio Di Giannantonio (Honda, +4.186), quinto.

In classifica, Martin è il nuovo leader con 55 punti, davanti al connazionale Aron Canet, oggi ottavo, con 48. Seguono, nell'ordine, gli italiani Bezzecchi (43), Di Giannantonio (37) e Bastianini (33).

Completa la ottima giornata dei riminesi il settimo posto di Mattia Pasini in Moto2. Sul podio Bagnaia, Marquez ed Oliveira.