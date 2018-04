Calcio 1a Cat: Vis Misano, altri tre punti playoff. Battuta 3-2 la Colonnella

Sport

Rimini

22 Aprile 2018

Colonnella - Vis Misano 2-3

Reti: 12' Della Marchina (C), 67' Urbinati F. (VM), 73' Pironi (VM), 89' Muccioli (VM), 95' Vitali (C).





Colonnella: Barone, Cecchini (85' Borsari), Pezzi, Fratti, Guidi, Passeggio (76' Poli); Asioli, Vitali; Bianchi, Fall, Della Marchina.

In panchina: Sapucci, Bucci, Semprini.

Allenatore: Bianchi A.





Vis Misano: Cuomo, Siliquini (65' Diletti), Imola (90' Laro), Pironi, Lepri, Sanchez, Benedetti (54' Muccioli), Boldrini (54' Urbinati F.), Urbinati M., Torsani (75' Fraternali), Tamburini.

In panchina: Batani, Pilan.

Allenatore: Bucci.





Arbitro: Melandri di Forlì.

Ammoniti: Cecchini, Siliquini, Muccioli, Torsani, Fratti.

Espulso: Urbinati M.





Il Misano parte in avanti in casa della Colonnella. Nei primi dieci minuti Urbinati si crea due occasioni, la prima in rovesciata e la seconda di testa. Ma a passare in vantaggio e' il Colonnello con Della Marchina, bravo a superare Sanchez e a battere Cuomo. Nel secondo tempo il Misano non lascia scampo ai locali, al 67' sugli sviluppi di un corner Urbinati F. insacca in mischia. Al 70' e' Tamburini a provarci direttamente su punizione ma Barone ha i riflessi giusti per deviare in angolo. Il vantaggio ospite arriva al 73' con la rete di Pironi che di testa sorprende Barone con un pallonetto. All'89' Pironi si lancia in contropiede superando tutta la difesa locale, entra in area di rigore e serve Muccioli che arriva a rimorchio e infila il tris, mettendo in cassaforte il risultato. A partita finita il capitano del Colonnella Vitali segna per i suoi calciando una punizione dalla trequarti che nessuno devia.