PAGELLE Rimini Calcio, sconfitta indolore a Montevarchi. Bene Scotti e Guiebre

Rimini

| 18:08 - 22 Aprile 2018

Il Rimini di Righetti perde la sua imbattibilità, sconfitto 1-0 da un grintoso Montevarchi in lotta per i playoff. Si interrompe a 21 il filotto di partite senza sconfitte per i biancorossi, al terzo k.o. stagionale. La gara con i rossoblu toscani si gioca nella prima mezz'ora su buoni ritmi, con Scotti decisivo all'8' sull'acrobazia di Napolano. Al 30' Variola dalla lunga distanza chiama Pellegrini alla deviazione in angolo, due minuti dopo Essoussi di testa capitalizza un cross di Napolano, battendo Scotti. Il Rimini sfiora il pareggo al 39' con una punizione di Ambrosini che termina di poco a lato, ma a inizio ripresa ci vuole il solito Scotti per negare il raddoppio a Donatini e Lischi. Al 59' la migliore occasione per il Rimini, con Simoncelli che pennella sul secondo palo per Ambrosini, il tiro al volo dell'ex Imolese è respinto dall'attento Pellegrini. Il Rimini spinge alla ricerca del pareggio, ma senza costruire altre occasioni. Il Montevarchi si difende con un prudente 5-4-1 che finisce per smorzare il forcing degli ospiti.



LE PAGELLE



Scotti 7 (il migliore): nel primo tempo si oppone due volte a Napolano, a inizio ripresa dice di no a Donatini e Lischi. Una certezza.

Brighi 5.5: soffre nel primo tempo Napolano, meglio quando torna nel consueto ruolo di regista difensivo.

Righini 6: buona interpretazione del ruolo di regista della difesa a tre, soprattutto in fase di impostazione del gioco. Sacrificato per l'impiego dei quattro under (Mazzavillani 6: si piazza a sinistra nella difesa a tre, complessivamente sicuro).

Vesi 5.5: lavora di fisico per contenere Essoussi, ma non è al top della condizione e si vede (D'Addario s.v.: spiccioli di gara per il terzino sammarinese).

Viti 5: tanto impegno, tanto pressing, ma scarso apporto in fase di costruzione del gioco. Nessun cross e Napolano che fa fuoco e fiamme sulla sua fascia (Albini 6: buon impatto sulla partita, mette in mostra buone doti tecniche).

Variola 6: tra i centrocampisti centrali l'unico a meritare la sufficenza, anche per il pregevole tiro da fuori area che chiama Pellegrini alla deviazione.

Capellupo 5: ha sofferto di problemi fisici, ma un giocatore della sua qualità dovrebbe fare la differenza anche da fermo (Perazzini s.v.: esordio nella prima squadra biancorossa, per lui è una domenica da ricordare).

Guiebre 6.5: con Scotti il migliore. Fa vedere i sorci verdi a Lischi, creando più di un pericolo sulla fascia sinistra.

Pasquini 5: prestazione impalpabile, tra le linee non riesce a dare ritmo (Simoncelli 6: crea più pericoli di Viti anche se il Montevarchi riesce a prendergli le misure dopo il buon inizio).

Traini 5.5: generoso nel lavoro di sponda, ma l'unico tiro in porta è un piattone facilmente parato da Pellegrini.

Ambrosini 6: nel primo tempo riceve pochi palloni dai compagni, ma sfiora comunque il gol con una splendida punizione. Cresce nella ripresa, ma il tiro al volo del possibile pareggio gli è respinto da Pellegrini.

Righetti 6: apprezziamo l'impiego di Righini come regista difensivo, opera i cambi giusti a inizio ripresa togliendo Viti e Pasquini, entrambi in difficoltà. Forse poteva rischiare di togliere Vesi e non Righini.



PAGELLE Montevarchi: Pellegrini 6.5, Lischi 5.5, Migliorini 6, Videtta 7, Biagi 6.5, Gorini Giu. 6.5, Diarrassouba 6 (Meledandri 6), Donatini 6.5, Essoussi 6.5, Gorini Gia 6 (Rosseti 6), Napolano 7 (Schiaroli s.v.).