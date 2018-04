Calcio 1a Cat: Novafeltria pareggia 1-1 con il Bagno di Romagna, Morciano neo capolista

Sport

Novafeltria

| 17:41 - 22 Aprile 2018

Un Novafeltria ampiamente rimaneggiato viene bloccato sul pareggio per 1-1 dal fanalino di coda Bagno di Romagna: privi di Fattori, Amantini, Stefanelli, Fraboni, Radici, Federico Baldinini e Tommaso Raffelli, i gialloblu scivolano al secondo posto, a 180 minuti dalla fine del campionato. A parziale consolazione dei novafeltriesi il fatto che il Morciano, neo capolista con un punto in più dei gialloblu, debba giocarsi la promozione sul campo del Sant'Ermete. A Bagno di Romagna si è assistito invece a una partita spigolosa, con poche emozioni. Locali in vantaggio al 7' grazie a una ripartenza avviata da Antonelli: Marcucci arriva sul fondo a sinistra a mette al centro rasoterra, Rinaldi anticipa Crociani, ma nel tentativo di dribbling su Silvani perde palla a favore proprio di Crociani, che da dentro l'area calcia di destro di potenza, infilando Semprini sulla sua destra. Il Novafeltria pareggia i conti al 31' su rigore procurato da Francesco Baldinini, ostacolato in area fallosamente da un difensore avversario. Dal dischetto capitan Rinaldi si conferma cecchino implacabile e spiazza Margheritini.





Bagno di Romagna - Novafeltria 1-1

Reti: 7' Crociani (B), 31' rigore Rinaldi (N).





Bagno di Romagna: Margheritini, Fontana (89' Bellini), Magrini (53' Iavarone), Bravaccini (79' Berti), Ambrogetti, Mosconi; Canali (67' Guerra), Silvani; Marcucci (90' Sampaoli), Antonelli, Crociani.

In panchina: Petrini, Rossi.

Allenatore: Visotti.





Novafeltria: Semprini, Cupi, Gori P., Ceccaroni (58' Poggioli), Raffelli G., Rinaldi; Farabegoli, Sebastiani; Baldinini Fra., Bettini (74' Morciano), Mahmutaj.

In panchina: Casali, Gori M., Arapi, Outaadi, Miho.

Allenatore: Fabbri.





Arbitro: Rashed di Imola.

Ammoniti: Crociani, Silvani, Bravaccini.

Espulsi: nessuno.