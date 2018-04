Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, errori difensivi e troppi gol sbagliati. Con il Miramare è 2-2

Sport

Miramare

| 17:36 - 22 Aprile 2018

Il Sant'Ermete si inceppa sul più bello e lascia due punti sul campo del Miramare, dicendo addio alle velleità di vittoria del campionato. I 'verdi' rimangono a -3 dal Novafeltria e slittano a -4 dalla vetta: vincendo lo scontro diretto di domenica con il Morciano, dovrebbero poi sperare che il Novafeltria non raccolga più di due punti contro Riccione e Alta Valconca e che il Morciano non vinca con il Verucchio nell'ultimo turno di campionato, quando il Sant'Ermete riceverà i tre punti a tavolino per l'esclusione del Real Miramare dal campionato. Per i ragazzi di Pazzini la partita con il Miramare è stata caratterizzata da errori difensivi che sono costati due gol e da troppe occasioni sprecate in attacco. Il primo blackout difensivo al 15' quando su rimessa laterale di Rossi, Zamagni si trova tutto solo dopo la 'spizzata' di Marchionna. Nulla da fare per Guerra sul tiro vincente. Il Sant'Ermete reagisce e pareggia al 32' su corner di Gentile: Vukaj di piatto supera Gentile. Al 35' Contadini pennella una splendida punizione all'incrocio dei pali, portando in vantaggio gli ospiti. Al 43' tap-in vincente di Silva Baiano. Un minuto dopo Gentile solo davanti al quasi omonimo Gentili spreca la palla del tris, calciando fuori con il destro, il piede a lui non favorevole. Nella ripresa il Sant'Ermete cerca di vincere la partita inserendo la punta Berluti, perde Contadini espulso al 65', ma nonostante l'inferiorità numerica sfiora a più riprese il gol del tris. Da segnalare in particolare un doppio salvataggio sulla linea di porta di Tamburini.



Miramare - Sant'Ermete 2-2

Reti: 15' Zamagni (M), 32' Vukaj (S), 35' Contadini (S), 43' Silva Baiano (M).





Miramare: Gentili, Pivi, Rossi, Casali (64' Leardini), Gamberini, Tonini; Tamburini, Zamagni; Antonioli, Marchionna (66' Sulpizio), Silva Baiano.

In panchina: Ricca, Cekirri, Muccini, Fabbri E., Pauri.

Allenatore: Morolli.





Sant'Ermete: Guerra, Casali, Castiglioni, Mazza, Grossi, Zavattini; Bianchini, Contadini; Del Prete F. (57' Berluti), Vukaj, Gentile.

In panchina: Colarusso, Gavagnin, Orsini, Campidelli, Bizzocchi, Del Prete A.

Allenatore: Pazzini.





Arbitro: Gualtieri di Ravenna.