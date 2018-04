Calcio Promozione: Pietracuta sconfitto 2-0 a Gambettola, la zona playoff a due punti per i rossoblu

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:31 - 22 Aprile 2018

Il Pietracuta scivola 2-0 sul campo del Gambettola, ma i rossoblu di Fregnani perdono un solo punto dal quinto posto, l'ultima piazza playoff, ora distante due lunghezze. Primo tempo ben giocato da entrambe le compagini, con poche emozioni. Al 18' punizione a due nell'area del Pietracuta, ma Braccini centra la barriera. Al 22' Masini serve Tani che da posizione defilata non tira, cercando Mularoni al centro: l'esterno viene anticipato da Corbara. Tre minuti dopo Morelli si oppone a Fratti. Al 38' pericolosa ripartenza del Gambettola con Nicola Angeli che serve Toscano, fermato da un pronto intervento della difesa ospite. A inizio ripresa Nicola Angeli apre le marcature, dopo uno scambio con Altieri. Il Pietracuta sfiora il pareggio al 55' con Fratti, che calcia a botta sicura da dentro l'area, esaltando i riflessi di Morelli. Dieci minuti dopo i rossoblu rimangono in dieci per l'espulsione di Masini per fallo da ultimo uomo. Nel recupero anche Lasagni in attacco per colpire di un testa su una punizione, ma in contropiede arriva il bis del neo entrato Calà.





Gambettola - Pietracuta 2-0

Reti: 50' Angeli N. (G), 93' Calà (G).





Gambettola: Morelli, Berardi, Braccini, Bacchini, D'Altri, Corbara; Toscano, Leoni; Angeli N. (80' Calà), Magnani, Altieri.

In panchina: Mancini, Foschi, Battistini, Catapane, Astolfi, Zanelli.

Allenatore: Angeli F.





Pietracuta: Lasagni, Giovanetti, Masini, Tosi, Amadei (60' Tomassini), El Haloui; Halilaj (75' Alessandrini), Fabbri F.; Fratti, Tani (65' Sebastiani), Mularoni.

In panchina: Balducci C., Pavani, Michelotti, Balducci A.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Guidetti di Ravenna (assistenti: Ensini di Cesena e Banno di Lugo).