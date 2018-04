Basket C, la Dulca Santarcangelo in scioltezza sul parquet Fortitudo. E' sempre seconda

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:55 - 22 Aprile 2018

Larga vittoria in trasferta per la Dulca Santarcangelo sulla Fortitudo per 59 -81 al termine di un match dominato (2-19 fine primo quarto). Ancora due rimangono i punti di distacco da Anzola che vince sul parquet del Rebasket e conserva il primato. Si allarga invece la forbice tra il secondo posto della Dulca e il terzo, proprio di Rebasket e Novellara a quota 6. Ora gli Angels saranno di scena in trasferta, domenica 29 aprile alle ore 18.00 sul campo di Persiceto.



IL TABELLINO

SG FORTITUDO: Zucchini 4, Pampani 11, Tosini 2, Zinelli 13, Mandini 11, Pederzoli 5, Galassi 5, Zanetti 6, Pontrelli, Pesino ne, De Denaro 2. All. Tasini

DULCA SANTARCANGELO: Fornaciari 4, Bianchi 19, Cunico 20, Fusco 4, Canini, Giuliani, Dini 12, Raffaelli 6, Pesaresi 6, Pasini, Ramilli 3, Saponi 7. All. Bernardi

ARBITRI: Boccia, Femminella