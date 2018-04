Baseball, convincente affermazione dei Pirati Rimini in gara 2 contro Nettuno City

Sport

Rimini

| 13:04 - 22 Aprile 2018

Il Rimini Baseball completa la doppietta vincendo gara2 per 7-0 contro il Nettuno City nella prima giornata di campionato. Allo Stadio dei Pirati è andata in scena una partita differente rispetto alla sera precedente dove i Pirati hanno avuto meno difficoltà a condurre in porto la vittoria grazie ad un lineup capace di produrre ben 15 valide. Dopo i primi due inning di studio al terzo gli uomini di Ceccaroli piazzano il big inning decisivo. Il partente nettunese Andreozzi incassa il singolo di Batista, poi dopo il k di Romero, l’interbase Angulo realizza il secondo fuoricampo consecutivo in due partite che sblocca il punteggio (2-0). Da qui, i battitori neroarancio si scatenano contro i lanciatori avversari. Garbella batte valido e ruba la seconda, Ustariz viene eliminato, sulla valida di Celli la difesa nettunese commette l’errore difensivo (3-0). Prosegue l’attacco riminese con le valide di Noguera (lancio pazzo 4-0) e Cit (5-0). Ad inizio quarto sul monte del Nettuno City è salito Garcia al posto di Andreozzi. Batista e Romero toccano due singoli consecutivi, poi la rimbalzante di Angulo sposta i compagni in posizione punto. Il secondo errore difensivo della serata del Nettuno City (sulla radente di Garbella) e una palla mancata dal ricevitore Gomez confezionano altre due segnature dei neroarancio (7-0). L’attacco dei padroni di casa continua con la valida di Ustariz, la battuta in scelta difesa di Celli (8-0) e ancora un singolo di Noguera. Il gran doppio di Cit pulisce le basi (10-0), poi l’out di Di Fabio chiude la ripresa. A questo punto, lo staff tecnico dei Pirati decide di inserire i rilievi Bassani, Kelly e Marquez che condurranno in porto senza problemi il largo successo per 10-0 (manifesta superiorità). Il partente Ruiz ha lanciato le prime quattro riprese dove ha concesso appena una valida alle mazze laziali dimostrando un buon stato di forma.

Il prossimo impegno per i Pirati sarà il primo big match di campionato contro il Parma Clima (seconda giornata di regular season) del manager Poma che all’esordio ha ottenuto un buon pareggio al Borghese contro il Nettuno Academy.





Gara 2 (7°inning)

Nettuno City - Rimini Baseball 0-10





NETTUNO CITY: Delgado 2b (1/2), Gomez r (0/3), Acevedo ec (1/3), Giannetti ed (0/3), Castillo 3b (0/1) (Neri pr 0/0), Davenport es (0/3), Orefice 1b (0/3), Buffa dh/L (0/1), Ricci int (0/2).



RIMINI BASEBALL: Batista es/3b (3/5), Romero dh (1/3), Angulo int (2/4), Garbella ed (1/4), Ustariz 1b (1/4), Celli ec (2/4), Noguera 2b (3/4), Cit r (2/3), Di Fabio 3b (0/3) (Llewellyn es 0/1).





SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Nettuno City 000 000 0 = 0 bv 2 e 3

Rimini Baseball 005 500 X = 10 bv 15 e 0



PRESTAZIONE LANCIATORI

Andreozzi (L) rl 3.0 bvc 8 bb 1 so 3 pgl 5

Garcia rl 2.0 bvc 6 bb 1 so 1 pgl 2

Buffa rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0

Ruiz (i) rl 4.0 bvc 1 bb 2 so 5 pgl 0

Bassani (W) rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 2 pgl 0

Kelly rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 2 pgl 0

Marquez rl 1.0 bvc0 bb 0 so 1 pgl 0





NOTE Fuoricampo di Angulo (da 2 punti al 3°inning). Doppi di Acevedo, Angulo e Cit. Errori: Acevedo, Castillo e Ricci.





Simone Drudi - Ufficio Stampa