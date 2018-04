A Riccione la Divina Commedia Project: Dante 2.0 in un’armonia di danza e colori

Attualità

Riccione

| 10:48 - 22 Aprile 2018

Dopo il grande successo riscosso a New York, Roma, Milano, Firenze, Parigi e in tantissimi altri teatri di tutto il mondo, lo spettacolo La Divina Commedia Project è andato in scena a Riccione, allo Spazio Tondelli. Basato sul poema di Dante Alighieri, lo show porta in scena le tre cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso oltre ad una Ouverture. Sul palco le danzatrici, provenienti da tutta Italia, si sono cimentate in numeri di impatto e grazia. Le coreografie hanno ripercorso le cantiche , rivisitandole, interpretandole, enfatizzandone il senso. La colonna sonora è ricercata, mai stridente, accompagna i corpi in movimento suscitando esattamente l’emozione intesa. Uno spettacolo di armonia, colori, coinvolgente e godibile. Dopo la tappa, di successo, di Riccione, lo spettacolo si sposterà a Napoli, a Brescia e ad Atene.



La Divina Commedia Project nasce dall'idea di Francesca Pedretti, danzatrice, coreografa e insegnante riconosciuta a livello internazionale.

L'inferno è diretto da Francesca Pedretti, il Purgatorio da Alice Giampieri e il Paradiso da Valentina Ianni.