Europeo Superstock 1000, il riminese Tamburini secondo ad Assen

Sport

Rimini

| 18:58 - 22 Aprile 2018

Tom Sykes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha vinto gara 2 del Gp d'Olanda, quarta prova del mondiale Superbike.In terza posizione Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK). Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati) non è andato oltre la settima posizione. Decimo Lorenzo Salvadori con l'Aprilia. Dodicesimo il riminese Michael Rinaldi. In garauno hurrà di Jonathan Rea, alla terza vittoria stagionale. Sesto Melandri, caduto Rinaldi.



SUPERSPORT Nella lotta tra sette piloti alla fine a spuntarla è stato Jules Cluzel, che dopo essere stato in testa per quasi tutta la gara è tornato alla vittoria dopo Magny Cours 2016, ottenendo così la sua tredicesima affermazione nel Mondiale Supersport. Randy Krummenacher, scattato dal fondo della griglia per un problema tecnico, è stato artefice di una rimonta incredibile che lo ha portato fino alla seconda posizione. Il pilota svizzero ha preceduto Raffaele De Rosa. Nel finale paurosa caduta del ravennate Federico Caricasulo. A pochi giri dalla fine il pilota GRT Yamaha è finito a terra ad altissima velocità alla Ruskenhoek dopo un contatto con Luke Stapleford e per un attimo la moto ha addirittura attraversato la pista (fortunatamente non c’era nessuno).



SUPERSTOCK 1000

La gara dell’Europeo Superstock 1000 ad Assen è stata un monologo di Markus Reiterberger. Il tre volte campione tedesco Superbike ha stracciato la concorrenza con una gara dominata dal primo all’ultimo giro e si è così portato a casa la terza vittoria consecutiva dopo quella di Jerez 2017 e quella di una settimana fa al Motorland Aragon. Dietro di lui secondo posto per il riminese Roberto Tamburini, che ha provato a reggere il ritmo del pilota tedesco, ma alla fine è rimasto in seconda posizione davanti a Federico Sandi e Maximilian Scheib. Ottimo sesto Luca Vitali, ottavo il cattolichino Delbianco (nella foto)