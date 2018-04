Da campionessa a protagonista di ‘Donnavventura’ e ora testimonial: Vanessa Villa esporta la ‘romagnolità’ nel mondo

Attualità

Grinta, determinazione e impegno la caratterizzano, riccionese doc è Vanessa Villa: oltre ad essere bellissima è stata campionessa di karate, protagonista della trasmissione “Donnavventura”, su Rete 4, un format che coniuga brillantemente documentario e il reality di viaggio. E’ anche insegnante internazionale di yoga e questo la aiuta a trovare equilibrio del corpo e della mente. E’ inoltre testimonial di una nota casa di cosmetici, insomma Vanessa ha esportato la “romagnolità” in Italia e oltre. “Sono fiera di essere romagnola – dice Vanessa - anche se mia mamma è toscana, ci tengo a fare da ‘portabandiera’”.



Lo sport è il suo primo amore, è una campionessa affermata con al proprio attivo numerosi titoli nazionali ed internazionali ottenuti nella disciplina del kata, “il karate è arrivato ad 8 anni – spiega – dopo una breve parentesi di ginnastica artistica e danza, ed è stato amore a prima vista, mi ha insegnato il sacrificio, tanto che mi sembrava strano uscire con le amiche, per me era importante allenarmi o fare le gare e combaciare lo studio con lo sport e anche il lavoro è stato difficile”.



Lo scorso anno la sua determinazione le regala la partecipazione a “Donnavventura” , un’ esperienza straordinaria per Vanessa, “un viaggio nel mondo, ma anche dentro me stessa – dice -senza telefono, senza collegamenti con l’esterno, ogni giorno una sfida, con il luogo, con il cibo, con le compagne, con le temperature, ma che mi ha donato delle emozioni indescrivibili, come quella volta che ho messo piede nella grande depressione della Dancalia in Etiopia, 155 metri sotto il livello del mare, mi è sembrato di stringere la mano a madre terra, una tavolozza geologica, sembrava il quadro di un pittore”.



Sportiva, avventuriera, ma sempre attenta alla sua bellezza, anche se Vanessa deve fare pochi sforzi, dato che Madre Natura con lei è stata davvero generosa, è infatti testimonial di una nota casa di cosmetica, ma come coniuga questi due lati del suo carattere? “E’ una sfida giornaliera – spiega - a volte il lavoro e la frenesia delle giornate porterebbe a trascurarti, e invece è giusto dividere la giornata in tre, lo sport, il lavoro e la cura di se stesse, bisogna trovare l’equilibrio, una donna sportiva se riesce ad essere femminile ha un quid in più”.



Ed è quel “quid” che l’ha portata evidentemente ad essere protagonista del videoclip del tormentone estivo 2017 targato “The Giornalisti”, ovviamente intitolato “Riccione”, la sua città, “amo Riccione, la adoro, è quella parte di me che tengo a conservare nel mio modo di essere, la semplicità, la autenticità, il fatto di essere verace, frizzante, una capacità che secondo me solo noi romagnoli riusciamo ad avere”.



Quali sono i progetti per il futuro? Vanessa non si sbottona “tanti progetti, ovviamente non mi snaturo, rimango attaccata a quello che sono, ma vi tengo sulle spine”, e con la tempra che la contraddistingue si fa fatica a immaginare che di strada ne farà tanta.