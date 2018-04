Sul palco del Rimini Park Rock il punk degli Zebrahead il 31 agosto

Eventi

Rimini

| 09:40 - 21 Aprile 2018

Il 31 agosto a Rimini Park Rock assieme ai SUM 41 saliranno sul palco gli Zebrahead.

Gli Zebrahead sono una band americana di Orange County in California. Con un genere del tutto personale ed estremamente divertente portano dal 1996, anno della loro formazione, un rapcore punk originale sui palchi di tutto il mondo.

Dopo i primi successi come Waste of Mind e Playmate of the Year e dopo un cambio della guardia tra il nuovo e attuale cantante Matty Lewis e il precedente Justin Mauriello (esibendosi anche in tour mondiali ed europei affiancando band come Green Day, The Offspring, Reel Big Fish e Less Than Jake) tornano nel 2005 con il quinto album in studio Broadcast to the World un grande successo dato anche dalle numerose vendite nelle prime settimane di uscita.

Ora dopo 12 album in studio e tanta strada percorsa calcando palchi di tutto il mondo, gli Zebrahead tornano in Italia per una imperdibile data.