DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Montevarchi - Rimini LIVE 1-0 decide Essoussi

Sport

Rimini

| 15:00 - 22 Aprile 2018

Montevarchi - Rimini 1-0 (FINALE)

Reti: 32' Essoussi (M).



Montevarchi (4-3-3): 12 Pellegrini - 11 Lischi 6 Gorini Giu. 19 Videtta 3 Migliorini - 5 Biagi 10 Gorini Gia. (7 Rosseti dal 64') 8 Donatini - 19 Diarrassouba (28 Meledandri dal 61') 9 Essoussi 25 Napolano (14 Schiaroli dal 78').

In panchina: 22 Tegli; 2 Desideri, 17 Stampa; 4 Pugliese, 7 Rosseti, 24 Adami; 18 Fofi.

Allenatore: Rigucci.

Cambio di modulo: dal 64' 4-5-1, dal 78' 5-4-1.



Rimini (3-4-1-2): 1 Scotti - 2 Brighi 8 Righini (98 Mazzavillani dal 55') 23 Vesi (25 D'Addario dall'80') - 18 Viti (20 Albini dal 55') 4 Variola 19 Capellupo (27 Perazzini dall'86') 77 Guiebre - 33 Pasquini (7 Simoncelli dal 55') - 88 Traini 11 Ambrosini.

In panchina: 22 Rapisarda; 14 Romagnoli, 28 Maggioli, 16 Lombardi.

Allenatore: Righetti.



Arbitro: Finzi di Foligno (assistenti D'Ilario di Tivoli e Mattera di Roma 1).

Ammoniti: Righini, Lischi, Pasquini, Melendandri.

Espulsi: nessuno.



LE PRINCIPALI AZIONI DEL MATCH



1': è iniziata la gara. Rimini in maglia biancorossa con calzoncini e calzettoni bianchi, completo nero con banda rosso-nero-blu per il Montevarchi.



3': Rimini vicino al gol! Guiebre di sinistro mette un cross insidioso a mezz'altezza, Pellegrini rischia l'autogol. Il portiere si lascia sfuggire dalla presa il pallone che scivola indietro e viene respinto sulla linea da un difensore.



5': corner per il Montevarchi, si accende una mischia con un tentativo di Biagi all'altezza del dischetto. Tiro strozzato che termina a lato, senza che Essoussi riesca a deviare sottoporta.



8': Scotti salva il risultato! Splendida conclusione in acrobazia dell'ex San Marino Napolano, ma Scotti si oppone e respinge.



17': Diarrassouba sulla destra rientra sul mancino e pennella un cross a giro sul secondo palo. Scotti vola in uscita, ma respinge addosso a Brighi, la palla rimane lì sui piedi del difensore che sbroglia la minaccia.



20': buoni ritmi in questa prima parte di gara.



26': Napolano sulla sinistra d'attacco del Montevarchi si accentra e calcia con il destro dalla distanza, ma la mira è assolutamente imprecisa.



30': Rimini pericoloso con Variola! Capellupo gestisce palla e serve Variola che dai 25 metri, da posizione centrale, inquadra il bersaglio; Pellegrini con la punta delle dita devia in corner la conclusione, senza essere ingannato dal velenoso rimbalzo.



32': GOL MONTEVARCHI. Punizione da sinistra, il cross di Napolano serve Essoussi che, lasciato libero nell'area piccola, infila Scotti di testa.



39': Rimini vicino al pareggio. Dai 25 metri punizione di Ambrosini che scavalca la barriera e manda la palla di poco a lato, alla destra di Pellegrini.



43': Scotti ancora provvidenziale! Napolano scatenato sulla sinistra si accentra per l'ennesima volta sul destro e con una potente conclusione chiama Scotti alla parata in angolo.



45'+2': l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Montevarchi in vantaggio grazie al 14esimo gol stagione di bomber Essoussi.



Secondo tempo



46': ripresa la gara al 'Brilli Peri'. Subito cross di Guiebre e colpo di testa di Viti, facile la parata in presa di Pellegrini.



47': Scotti per la terza volta decisivo, Donatini entra in area portando palla con il destro, finta e calcia di sinistro, chiamando alla respinta con i pugni l'estremo difensore biancorosso.



49': ancora Scotti respinge un tentativo di Lischi.



55': Righetti rivoluziona la formazione con tre cambi. Brighi torna centrale difensivo con l'uscita di Righini. Albini a supporto di Ambrosini e Traini.



59': Rimini vicino al pareggio! Simoncelli scatenato sulla destra d'attacco, l'esterno rientra sul sinistro e pennella sul secondo palo, Ambrosini al volo di sinistro chiama Pellegrini a una respinta decisiva.



62': punizione di Capellupo a cercare sul secondo palo Brighi, la respinta di un difensore arriva al limite dell'area a Traini che di piatto al volo conclude tra le braccia di Pellegrini.



82': spunto di Ambrosini sulla sinistra, l'attaccante con il sinistro calcia cercando una deviazione sul secondo palo di Simoncelli, la palla termina a lato.



86': esordio di Diego Perazzini tra le fila del Rimini, esce Capellupo. Righetti ha esaurito i cinque cambi.



90': l'arbitro Finzi decreta quattro minuti di recupero. Ma il Rimini sembra aver esaurito le energie.



90'+4': al 'Brilli Peri' è finita, Montevarchi supera il Rimini 1-0.