Pennabilli, incontro con lo scrittore e direttore di Rai Sport Gabriele Romagnoli

Eventi

Pennabilli

20 Aprile 2018

L'associazione Pennabilli Antiquariato organizza, sabato 21 aprile alle 17:30, il primo di una serie di eventi culturali e di intrattenimento.

Gabriele Romagnoli, scrittore, giornalista, viaggiatore, nonché attuale direttore di Rai Sport e nota firma di La Repubblica e Vanity Fair, presenterà i suoi due libri: "Solo bagaglio a mano" e "Coraggio!": due temi diversi, affrontati nelle recenti pubblicazioni, edite da Feltrinelli nel 2015 e 2016.





Nella splendida location dell'Associazione Tonino Guerra a Pennabilli, un'occasione imperdibile per una piacevole chiacchierata con l'autore, per ascoltare le esperienze di un giornalista, che ha "zingarato in giro per il mondo tra Torino, il Cairo, Beirut, New York, Roma e molti altri posti. Ha cambiato 26 case e vissuto in otto città di quattro continenti diversi." Con "Solo bagaglio a mano", lo scrittore bolognese, ci renderà partecipi delle sue riflessioni mentre era virtualmente morto, in Corea, chiuso in una cassa di legno, per un bizzarro rito-esperimento. E' una delle sue opere più saporite, una sorta di manuale di istruzioni per imparare a vivere con leggerezza. "Di fronte a una valigia grande si tende a riempirla con quel che ci sta. Nel bagaglio a mano entra quel che si vuole." Il bagaglio leggero diventa qui metafora di un modello di esistenza che vede nel “perdere” una forma di ricchezza. "Eliminare il superfluo significa prima di tutto rinunciare alle certezze, ampliare lo sguardo". Viaggiare leggeri. Essere leggeri. Vivere leggeri.





Dopo "Solo bagaglio a mano", Romagnoli pubblica nel 2016 “Coraggio!” un altro necessario esercizio di filosofia dell’esistenza. L'autore percorre le strade del coraggio a partire dal senso caldo dell’esortazione che spesso abbiamo conosciuto nella vita: il coraggio che, da piccoli, ci sprona a camminare, pedalare, quello che ci invita a non avere paura, o ad alzare la testa. Romagnoli stila un suo personale catalogo di uomini coraggiosi, definiti "eroi di civiltà". Lo scrittore ci accompagna in questa piccola "orazione civile" sul senso civico, dandoci del tu, ci vuole a fianco, perché tutti si possa riconoscere l’umiltà e la bellezza di un coraggio che fa della vita, una vita giusta. Il coraggio ha questo potere perché non è un’idea, ma un atto. Supera la prova dei fatti. Si mostra. Viene a dirti: ecco, ci sono uomini che non si fermano, non si adeguano, sono tuoi simili. Se vuoi, puoi essere come loro.





Sarà moderatrice dell'incontro Paola Saluzzi, giornalista e volto familiare al pubblico televisivo, per quasi vent'anni in Rai, dove ha esordito nel 1987 collaborando alla trasmissione "Viaggio intorno all'uomo" di Sergio Zavoli.





Con questo evento si dà avvio ad una serie di iniziative intraprese dell'associazione Pennabilli Antiquariato che faranno da cornice alla celebre rassegna dedicata all'antiquariato, quest'anno giunta alla 48ma edizione. L'evento è ad ingresso gratuito.