Grande festa al 100 Montaditos per il primo anno a Rimini. Ci sarà anche il dj set e torta al cioccolato

Eventi

Rimini

| 08:40 - 24 Aprile 2018

Il ristorante spagnolo 100 Montaditos situato nella centrale Via Tempio Malatestiano, il prossimo Venerdi 27 Aprile spegnerà la sua prima candelina, aperto nella primavera 2017 sulle ceneri dello storico Ristorante Riminese Pic Nic, in pieno Centro Città, ha avuto fin da subito grande partecipazione dai giovani riminesi e non solo, numerosi anche i turisti e ragazzi arrivati dalle città limitrofe per provare i gustosi Montaditos (piccoli panini con ricetta brevettata, farciti in 100 Gusti diversi e serviti caldi), e ultimamente ha ampliato la sua offerta con la Paella, Tagliere Misto Iberico, Mix di Fritti ed altri nuovi piatti e bevande.

Il locale attualmente dà lavoro a circa 12 ragazzi under 35, la maggior Parte Riminesi, ha circa 100 posti a sedere ed è aperto tutti i giorni con orario continuato,

Raccontano i gestori che la scelta del centro Rimini è stato un investimento importante e valutato con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per la ristorazione veloce in Centro, con una formula economica ma di qualità, rilanciando il centro città che stà vivendo un nuovo rinascimento con la ristrutturazione di storici Patrimoni cittadini come il Fulgor e la recente inaugurazione della piazza sull'acqua davanti al ponte di Tiberio, segnale di crescita per tutto l'indotto del centro storico che è il cuore pulsante della città durante tutto l'anno e non solo nei 3 mesi estivi del turismo di massa, puntando ad un turismo di qualità sia italiano che straniero, con ancora grossi margini di crescita, anche grazie alle numerose opere pubbliche in completamento, e rinnovamento delle iniziative.

concludendo, i gestori invitano tutti i riminesi e non solo, a partecipare alla festa di compleanno Venerdi 27 aprile, che avrà una promozione dedicata su alcune bevande caratteristiche, promozione che comincerà già dal pranzo per poi proseguire a cena e dopo cena, con Dj Set, Musica, ed una Torta di Montaditos al Cioccolato offerta ai partecipanti!

Per maggiori informazioni Qui potete trovare il link facebook dell'evento