L'importanza di stare bene, Centro Therapy a Rimini, un aiuto a 360 gradi, sabato speciale open day

12:08 - 18 Aprile 2018

Il Centro Therapy è formato da alcuni professionisti del settore sanitario e della salute accumunati dalla necessità di lavorare in maniera integrata. Un piano di lavoro che considera l’individuo nella sua interezza. In tal modo il sintomo del paziente viene valutato come risultato dell’alterazione dell’intero sistema fornendo un trattamento globale della persona. L’individuo è formato da tante sfaccettature, ognuna delle quali è integrata l’una con l’altra; tanto che se si ammala una parte di noi (esempio la nostra schiena è dolorante), quella sofferenza ha origine nella nostra mente. I “pesi” (preoccupazioni, paure, dolori) che affollano il nostro cervello vanno a sfogarsi sulla zona lombare. Corpo e mente sono strettamente legatie ormai questo è noto e riconosciuto dalla scienza medica. Ed è proprio per questo importante motivo che abbiamo bisogno di RISPETTARE sia il nostro CORPO che la nostra MENTE. L’unione/simbiosi tra corpo e mente è il progetto del nostro CENTRO dove si possono INCONTRARE professionisti DIVERSI tra di loro ma UGUALI nell’obiettivo da raggiungere: AIUTARTI A STARE BENE!

Diventa quindi fondamentale per il benessere psicofisico dell’individuo seguire delle abitudini alimentari corrette, che non significa essere necessariamente a dieta e privarsi del piacere del cibo ma rispettare il proprio corpo, per non farlo ammalare, nutrendolo con ciò che lo FA STARE BENE; ecco quindi l’importanza della NUTRIZIONISTA; così come è salutare mantenere una postura corretta per non incorrere in problematiche che ci portano apatologie fisiche e il FISIOTERAPISTA e OSTEOPATA se ne occupa; così come tanti bambini, ma anche adulti hanno spesso difficoltà di linguaggio e il LOGOPEDISTA permette di superare tuttiquesti blocchi. E veniamo allo stress: purtroppo viviamo nelle preoccupazioni e nelle fatiche di ogni giorno che ognuno di noi attraversa, per questo diventa indispensabile conoscere anche strumenti di aiuto che possano permetterci un RESPIRO; il CENTRO THERAPY vi offre SHIASTU, DO –IN, REIKI, TRAINING AUTOGENO, BIODANZA E MUSICOTERAPIA (individuale e di gruppo).La figura della PSICOTERAPEUTAè legata a tutte le altre andando a lavorare nella profondità del sintomo per la sua risoluzione e da noi troverete: psicoterapia familiare, di coppia, individuale; sostegno alla genitorialità separata. Accanto a tuttequeste “forme terapeutiche” la persona può permettersi di AFFIDARE le proprie parti di sé a professionisti competenti e specializzati con l’obiettivo di un'INTEGRAZIONE e il raggiungimento di un benessere psicofisico.

La nostra équipe multidisciplinare lavora CON VOI e non SU DIVOI, credendo fortemente nelle RISORSE dell’individuo e andando a ricercarele origini dei vostri disagi o malesseri dove MENTE E CORPO appartengono ad un unico insieme.

Per permettervi di conoscerci da più vicino vi aspettiamo al Centro Therapy il 21 aprile alle ore 14,00 in via Paci 1 a Rimini in un OPEN DAY ideato e organizzato per voi dove potrete osservare, domandare, provare e dedicare un pomeriggio alla vostra salute!





