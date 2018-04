Nasce sezione di Rimini associazione dei 'granatieri' in congedo: raduno nazionale a Rimini il 25 aprile

Attualità

Rimini

| 15:23 - 15 Aprile 2018

A fine marzo presso San Vito di Rimini si e' ricostituita la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, formata da Granatieri della Provincia di Rimini in congedo. Si sono svolte, oltre alle iscrizioni per l'anno 2018, anche le votazioni per le cariche associative. Sono stati eletti:

Presidente della Sezione il Gra. Gen. B. G.P. Torrini (nativo di Rimini) e consiglieri i Gra. Guerra Ermete (tesoriere), Amedeo Matteuzzi e Zambolin Roberto (Segretario). La Sezione A.n.g.s. di Rimini e' dedicata alla "Medaglia d'Argento al Valor Militare" caporal maggiore Tristano Eletti del 3 Reg.to Granatieri di Sardegna durante la campagna di Grecis. I Granatieri riminesi si sono poi recati presso il Ristorante Franciosi di Poggio Berni per il pranzo sociale a cui hanno partecipato, oltre ai famigliari e agli amici, i granatieri delle Sezioni A.n.g.s. provenienti da tutta l'Emilia-romagna, Marche e Veneto con le loro Bandiere Colonnelle. I Granatieri di Sardegna (considerati anche "i soldati della Capitale") sono il Corpo piu' antico dell'Esercito Italiano (18 Aprile 1659) ancora in attivita' e sono operativi presso Roma (servizi di guardia presso Quirinale, Altare della Patria, Camera e Senato, picchetti d'onore, servizi di vigilanza nell'ambito di "strade sicure", missioni di pace all'estero, aiuti alle popolazioni terremotate) e Spoleto. Oggi, come ieri, caratteristica per poter accedere al Corpo, e indossare i "bianchi alamari", e' l'altezza (min. 1.82 m) e la prestanza fisica.

I Granatieri di Rimini parteciperanno al Raduno Nazionale che avverra' tra il 20 e il 22 Aprile a Forte dei Marmi e successivamente a Rimini per il 25 Aprile.

Chiunque volesse iscriversi alla Sezione puo' fare richiesta via mail a granatieri.rimini@gmail.com