Partirà da Pennabilli la podistica più lunga del mondo, 501 km di trail running attraverso gli appennini

Sport

Pennabilli

| 07:16 - 14 Aprile 2018

Una corsa in montagna su un percorso suggestivo di 501 km, una dura prova per gli appassionati che sarà occasione anche per scoprire le bellezze paesaggistiche dell'Appennino. Dal 1 marzo sono aperte le iscrizioni per l'Alta Via dei Parchi 501 - Endurance Trail, organizzata dall'associazione "Lupi d'Appennino" di Piacenza, con il supporto della regione Emilia Romagna. Già ottanta gli iscritti alla competizione che interesserà anche le regioni Marche e Toscana, i comuni appenninici delle Province di Rimini, Pesaro-Urbino, Arezzo, Forlì Cesena, Firenze, Ravenna, Bologna, Pistoia, Modena, Lucca, Reggio Emilia, Massa e Parma. Le iscrizioni chiuderanno il 15 luglio 2018. La partenza, in programma il 1 settembre 2018, è stata fissata nel Comune di Pennabilli, in Alta Valmarecchia. La gara si snoderà su un percorso di 501 km, con 40 ristori (ogni 10-15 km) e 7 punti vita: punti attrezzati in una struttura, ogni 70 km, in cui gli atleti potranno cambiarsi e riposare). Per i partecipanti sarà un'esperienza entusiasmante, in un un susseguirsi di paesi e monti, panorami sempre diversi e rifugi.