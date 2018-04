Sfregio alla stele in memoria dell'ispettore Raciti, Lega interroga ministro Minniti: 'Si contribuisca a ripagarla'

Attualità

Nazionale

| 16:56 - 06 Aprile 2018

"Il ministero dell'Interno agisca per tutelare quella stele e contribuisca a ripagarla e a spostarla": è la Lega Nord, con la deputata Elena Raffaelli, a chiedere l'intervento del ministro Marco Minniti, a seguito dello sfregio, avvenuto per la seconda volta, a Montefiore Conca, ai danni della targa in memoria dell'ispettore capo di Polizia Filippo Raciti, morto in servizio in Sicilia nel 2007. L'intervento è necessario "per scongiurare il ripetersi di simili gravi episodi - si legge in una nota - che ledono l'immagine dello Stato e fomentano il clima di odio politico e violenza contro le Forze dell'ordine". E anzi, il ministero dovrebbe "contribuire alla ricostruzione della targa e alla sua ricollocazione ai piedi della Rocca". E' "già la seconda volta che la stele, realizzata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale all'arena della Rocca di Montefiore Conca, viene presa di mira e distrutta da vandali senza scrupoli che nel compiere questo vile gesto hanno nuovamente calpestato e offeso la memoria dell'agente Raciti, vittima nel 2007 della violenza negli stadi e Medaglia d'oro al valor civile". Fatti come questi, conclude l'esponente del Carroccio, "non vanno sottostimati, la memoria e le gesta dell'ispettore capo di Polizia Filippo Raciti vanno tutelate con ogni mezzo a nostra disposizione".