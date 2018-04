Rimini: grazie a una segnalazione, il Movimento Animalista salva altri cinque pavoni

Attualità

Rimini

| 14:08 - 06 Aprile 2018

Il Movimento Animalista ha contribuito a salvare altri cinque pavoni, questo dopo l’intervento che aveva permesso il trasferimento di quattro esemplari d​a​l Parco della Resistenza di Riccione. E’ stata una cittadina a fare la segnalazione al Movimento circa la criticità dello stato degli animali, che si trovavano in una voliera totalmente inadeguata alle loro esigenze. I pavoni sono così stati trasferiti ai Vivai Pascucci: un'oasi in provincia di Pesaro nella vallata del fiume Foglia, dove potranno vivere in un parco di oltre 200mila metri quadrati​ che già ospita i pavoni del Parco della Resistenza.​

"Vogliamo ringraziare Vivai Pascucci per aver accolto altri cinque pavoni, che potranno così vivere serenamente e in completa libertà" ​ha dichiarato Sonia Balzi, vice coordinatrice del Movimento Animalista di Rimini​.

"Questo ennesimo risultato – le fa eco la coordinatrice provinciale Simona Santoni - è la dimostrazione dell'impegno del Movimento Animalista non solo a portare avanti proposte legislative, ma anche a rispondere, tramite il nostro Nucleo Operativo istituito per il benessere e la salvaguardia degli animali, alle richieste di aiuto dei cittadini".