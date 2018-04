Riccione capitale del Karate internazionale: al Play Hall va in scena il 19° Adidas Open d’Italia

Sport

13:58 - 06 Aprile 2018

Per la quarta volta Riccione diventa capitale del Karate: sabato 7 e domenica 8 aprile torna al Play Hall della Perla Verde l’Adidas Open d’Italia, manifestazione internazionale giunta alla 19esima edizione. Sono circa 1.700 gli atleti che si sfideranno sulle pedane allestite nell’impianto di via Carpi e che per due giorni riempiranno Riccione. Attesi tutti i campioni azzurri medagliati agli ultimi Campionati Europei, che saranno premiati dal presidente della Fijlkam, Sergio Donati. Premiazione speciale per gli alfieri del Centro Karate Riccione, la campionessa europea Matilde Galassi e la vicecampionessa Elisa Franchini, che riceveranno una targa dal sindaco Renata Tosi.

Il Centro Karate Riccione anche quest’anno è la locomotiva della manifestazione: la società affiliata alla Polisportiva Riccione, è coinvolta direttamente nell’evento grazie alla fiducia confermata dopo l’ottima organizzazione delle precedenti edizioni da Emilio Appiana, responsabile marketing Adidas per l’Italia. Il Centro Karate Riccione parteciperà all’Open con 30 atleti, comprese le punte di diamante Matilde Galassi ed Elisa Franchini.