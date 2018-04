Nuoto, a Riccione otto giorni di gare: aprono i Tricolori di fondo, Assoluti UnipolSai e ‘Coppa Caduti di Brema’

Sport

Riccione

| 13:54 - 06 Aprile 2018

Riccione, con il suo Stadio del Nuoto, anche quest’anno torna ad essere il centro di gravità del nuoto azzurro ospitando otto giorni di gare, da domenica 8 a domenica 15 aprile, organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto con la collaborazione della Polisportiva Riccione.

Ai Campionati Assoluti primaverili di nuoto FIN si assegnano i titoli indoor della lunga distanza e soprattutto, per tutte le specialità, si forma la squadra di nuoto che parteciperà ai prossimi Campionati Europei, in programma a Glasgow dal 3 al 9 agosto. A chiudere la lunga manifestazione è prevista la finale del Campionato Nazionale a squadre “Coppa Caduti di Brema” con la vasca ridotta da 50 a 25 metri. I Campionati di Categoria Open di Fondo aprono la settimana con gare a serie domenica 8 e lunedì 9 aprile (piscine chiuse al pubblico da sabato 7 aprile alle ore 16 fino a domenica 15 aprile. Ingresso gratuito in tribuna per le gare). Domenica i 5000 metri Junior e Assoluti (due sessioni, ore 8.30 e 16) e lunedì i 3000 Ragazzi e Ragazze (inizio 8.45). Sono online le starting list che presentano 200 atleti al via (www.federnuoto.it).

Gli Assoluti UnipolSai di nuoto sono in calendario da martedì 10 a sabato 14 aprile. Gli atleti iscritti sono 691 (364 maschi e 327 femmine), le società partecipanti 172, le presenze gara 1.588 e le staffette 89. Batterie al mattino e finali il pomeriggio, trasmesse in streaming e in televisione da RaiSport. Martedi 10 e mercoledì 11 diretta su RaiSport HD delle battere alle 10, diretta streaming e differita tv su RaiSport HD delle finali (inizio gare 17.30); giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 diretta alle 10.00 e 17.30 su RaiSport HD e in streaming.

La finale del Campionato Nazionale a squadre di serie A1 e A2 è in programma domenica 15 aprile. Gare a serie (mattino alle 10 e pomeriggio alle 16) in differita su RaiSport HD.