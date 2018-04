Riparte a Riccione "Talk About Conversazioni in Cerca d'Autore": doppio appuntamento con Ghemon e Diodato a Yellow Factory

Eventi

Riccione

| 10:28 - 06 Aprile 2018

Dopo il successo della prima edizione, torna "Talk About", con due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica: il 19 aprile con Ghemon e il 9 maggio con Diodato.

"Talk About/Conversazioni in cerca d'autore" è un calendario di incontri con personaggi della narrativa, della musica, dello sport, della comunicazione e della cultura in generale, che portano a Yellow Factory le loro esperienze e le loro storie, in un vero e proprio talk-show dal vivo, condotto dal dj e speaker radiofonico Chicco Giuliani di Radio Deejay.

L’evento inaugurale del ciclo 2018, totalmente gratuito e con il patrocinio del Comune di Riccione e la partnership con Concessionaria Volkswagen Reggini, è fissato per Giovedì 19 aprile e si intitola “Io sono”, come la prima autobiografia di Ghemon, pubblicata da Harper Collins a marzo. Appuntamento alle ore 21 presso Yellow Factory, via Manfroni 1 a Riccione.