VIDEO: fiamme dallo scantinato di una abitazione a Riccione, intervengono i Vigili del Fuoco

Cronaca

Riccione

| 08:07 - 06 Aprile 2018

Scantinato a fuoco giovedì pomeriggio a Riccione in via Varazze. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per aver ragione delle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale che è stato dichiarato inagibile.