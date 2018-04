Feste di primavera, mercatini, tanto sport, ma anche cinema e teatro: ecco cosa fare nel week-end

Eventi

Rimini

| 06:58 - 06 Aprile 2018

E’ passata la Pasqua, ma gli eventi a Rimini e provincia continuano: manifestazioni, mercatini all’aria aperta, cinema con protagonisti, teatro e sport.Volete organizzarvi? Leggete qui i nostri consigli selezionati per voi!



MANIFESTAZIONI E MERCATINI





Ritorna puntuale l’appuntamento con “L’isola dei curiosi” nel centro di Bellaria Igea Marina. Sabato 7 e domenica 8 aprile dal mattino a sera, lungo via Guidi e nelle vie limitrofe, si potrà passeggiare nel caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato artistico ma non solo. In piazza Matteotti saranno presenti espositori con collezionismo, piccolo antiquariato e vintage. Presente anche il caratteristico mercatino agricolo a Km zero, un appuntamento immancabile nel centro dell’Isola dei Platani a Bellaria. QUI tutte le info.





Sempre a Bellaria si rinnova per il quarto anno consecutivo “Manidoro”, la Fiera del Ricamo che si svolgerà anche quest’anno al Palacongressi dal 6 all’8 aprile. Promossa e organizzata dalla riminese Manidoro Srl, la manifestazione è rivolta ad associazioni, espositori, commercianti, scuole, fondazioni, laboratori, editori specializzati. QUI tutte le info.





Ogni anno ad aprile si svolge la festa in onore del Beato Alessio, protettore della città di Riccione vissuto nel XV secolo. Solennità civili e religiose nel tradizionale appuntamento che riunisce devoti, cittadini e turisti, affascinati dalla cultura e dalle manifestazioni organizzate per l'occasione a Riccione Paese. QUI il programma.





E sempre a Riccione Paese "Beach & Love Dance Revolution!", performance di danza urbana, coreografia originale per ottanta danzatori. Progetto artistico Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer a cura di Aldo Drudi, uno spettacolo a cura di Valeria Fiorini e Eleonora Gennari (NNChalance) in collaborazione con TILT Danza e Teatro, Accademia Antonella Bartolacci, Centro di Danza e di Arti Sceniche, A.G.A., Regina Centro Danza, Danza_Lab. Live music Beach & Love: Francesco Cardelli.



CINEMA E TEATRO





Venerdì, ore 21, il Balletto di Milano torna al Teatro Novelli con uno dei suoi balletti più emozionanti: Anna Karenina. La coreografia di Teet Kask approfondisce la figura di Anna per restituire un affresco della vicenda assolutamente personale.

Anna, con le sue esigenze di donna e il suo rapporto con la società della quale non tollera l’ignoranza. Anna nella sua forza e nella sua fragilità, con i suoi incubi, i conflitti interiori…Nelle circa venti scene Kask ripercorre la storia, dall’incontro con Vronskij al suicidio.





Ancora due appuntamenti in una serata, continuano con successo le serate con ospiti registi e attori promosse da Giometti Eventi. Ad incontrare il pubblico venerdì 6 aprile al Multiplex “Le Befane” e al Cinepalace di Riccione il regista Matteo Vicino accompagnato dagli attori Primo Reggiani e Margherita Mannino a presentare Lovers la pellicola che vede anche la partecipazione di Ivano Marescotti. Il doppio appuntamento sarà alle 20.15 al Multiplex Le Befane di Rimini e alle 21 al Cinepalace di Riccione. In ambedue gli appuntamenti regista e cast presenteranno il film in sala.





Proseguono le matinée domenicali del Cinema Fulgor: ogni domenica alle 10,30 appuntamento al cinema per la colazione e alle 11 proiezione di film cult della cinematografia mondiale.

L'omaggio al regista Wes Anderson si conclude con il film 'MOONRISE KINGDOM' e la mitica fuga d'amore tra Sam e Suzy.





Sabato 7 aprile, alle ore 21,15, la Stagione di Prosa del Teatro CorTe di Coriano si conclude con un testo contemporaneo divertente e spietato: “The Effect” della pluripremiata autrice britannica Lucy Prebble, traduzione di Andrea Peghinelli, con Giuseppe Tantillo, Sara Putignano, Alessandro Federico e Alessia Giangiuliani diretti da Silvio Peroni. Scene Katia Titolo. Luci Omar Scala. Video Luca Ercoli. Aiuto regia Claudio Basilico.





Domenica 8 aprile al Teatro Sociale Novafeltria terzo appuntamento della rassegna Diventare adulti è un gioco da ragazzi, quattro domeniche di spettacoli dedicati all’infanzia e all’adolescenza, al mondo delle scoperte e delle meraviglie, sempre alle ore 17: questa domenica è di scena Giallo Mare Minimal Teatro CAPPUCCETTO E LA NONNA.



SPORT





Si accende il semaforo verde all’autodromo Misano World Circuit sabato e domenica: scatta la stagione del campionato italiano di velocità. Saranno più di 150 i piloti al via nei due dei sei round del CIV con doppie gare (al sabato e alla domenica) per ogni appuntamento. Nutrito come sempre lo schieramento dei piloti romagnoli. QUI tutte le info.





Hanno cominciato a sfidarsi sulla spiaggia di Riccione già dai primi giorni della settimana i 1.500 pallavolisti che partecipano alla XXI^ edizione del Beach Line Festival, uno degli appuntamenti di beach volley più famosi del mondo, che porta a giocare in riva al mare atleti e campioni che arrivano da tutto il Nord Europa. Il Torneo di Beach Volley di livello internazionale, giunge quest'anno alla sua 21esima edizione e si terrà dal 2 all' 8 aprile 2018. QUI tutte le info.





Al Playhall Riccione torna anche nel 2018 uno degli eventi FIJLKAM che riscuote il maggior successo tra gli atleti e gli appassionati. Dal 6 all’8 Aprile 2018 si svolge a Riccione il 19° Open d’Italia Karate Fijlkam (Federazione Italiana Karate e arti marziali) con la sponsorizzazione Adidas.



DISCOTECHE

Venerdì 6 Aprile “Ballano tutti i cuori di Riccione per noi”. E’ così che lo Yellow Factory intende presentare questo evento, con la sua musica travolgente anni ’70-’80-’90, e con i grandissimi DJ Gilberto Gattei e Stefano Coveri. Quest’anno la serata sarà riproposta grazie all’organizzazione degli amici di Rimini. Divertimento e solidarietà si uniscono, per dare vita ai progetti dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus.





Il venerdì delTop club anche questa settimana mantiene fede a quella che è “la” serata della riviera romagnola. Menù curato, la tradizione cucina romagnola fa da sempre spazio alle pietanze più ricercate e più raffinate, oltre a sano divertimento: guest ad animare la serata Samuele Sbrighi, attore santarcangiolese.





Il sabato latino è Grancaribe, non un semplice sabato latino, ma il ” sabato latino ” per eccellenza nella location più suggestiva di Rimini,l’Altromondo Studios.