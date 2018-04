A Riccione il cinema racconta il reale: un ‘assaggio’ dei Dig Award sul grande schermo del Cinepalace

Attualità

Riccione

| 19:46 - 05 Aprile 2018

E’ già conto alla rovescia per i DIG Award, concorso internazionale di giornalismo, in programma a giugno a Riccione, e i lavori approdano, per un’anteprima, sul grande schermo: dal 9 al 23 aprile il Mutiplex Cinepalace di Riccione diventerà infatti la casa del grande documentario d’inchiesta, grazie a una nuova rassegna organizzata da DIG e Sky. Da un lato l’associazione riccionese che assegna i DIG Awards, premi internazionali dedicati al giornalismo investigativo. Dall’altro Sky Atlantic, il canale Sky con le serie internazionali più di successo, le produzioni originali realizzate da Sky e i documentari del ciclo Il racconto del reale. Insieme, DIG e Sky, organizzano un vero e proprio spin-off di questo stesso ciclo: cinque serate speciali per cinque docufilm d’autore, capaci di raccontare l’attualità con lo stile appassionante del grande cinema.



“Il Cinepalace ha da sempre avuto la connotazione di ‘contenitore’ – afferma Massimiliano Giometti, patron delle sale Giometti Cinema – siamo contenti e onorati di poter ospitare contenuti legati ad una manifestazione così importante. Non a caso li abbiamo inseriti nella nostra rassegna Cinema d’Autore, un ciclo di proiezioni che interessa una fascia di fruizione molto ampia e affezionata”.



“I DIG Award stanno attraversando una fase storica – sottolinea l’assessore alla cultura Stefano Caldari – da manifestazione “a sé” è ufficialmente diventata “della città”, ne ha fatto un marchio portando Riccione in una dimensione internazionale. Vogliamo aprire ad una fascia più ampia di pubblico quelle che sono le inchieste giornalistiche di cui si occupa il festival per dar modo a tutti di informarsi, insomma un’opportunità per capire”.



“Il giornalismo è servizio pubblico – dice Sara Paci direttore organizzativo DIG Award – non c’è democrazia senza giornalismo, ovviamente nell’ottica dell’etica e della deontologia: l’idea è proprio di fare un’azione propedeutica alla manifestazione di giugno, non a caso i lavori che saranno sul grande schermo al Cinepalace sono passati dai DIG, hanno un linguaggio interessante e utile per un approcciare lo spettatore a cosa facciamo durante il Festival”.



La rassegna – a ingresso libero, inizio ore 20.30 – è la nuova tappa di una collaborazione proficua. Inchieste internazionali premiate a Riccione e poi trasmesse in tv, ma anche progetti scoperti da DIG e poi prodotti da Sky segnano il percorso per nuovi spazi dedicati al giornalismo d'attualità. Si comincia lunedì 9 aprile con una di queste produzioni, Follow the paintings, lavoro di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi sul lato oscuro del mercato dell’arte, un mondo fatto di speculazioni finanziarie, riciclaggio e investimenti della criminalità organizzata. Martedì 10 aprile tornano ad accendersi i riflettori sull’omicidio di Yara Gambirasio con Ignoto 1. Il DNA di un’indagine, la produzione BBC – firmata da Hugo Berkeley – che ha letteralmente stregato il pubblico britannico, appassionandolo a un’indagine scientifica senza precedenti al mondo. Lunedì 16 aprile dalla provincia lombarda passiamo a quella degli Stati Uniti con Do Not Resist, reportage di Craig Atkinson sui metodi violenti della polizia americana, che non esita a trasformare le strade in campi di battaglia usando in modo indiscriminato corpi d’assalto e mezzi blindati. Martedì 17 aprile l’azione si sposta in Cina per documentare l’incredibile storia di Ye Hayan, femminista nota con il nickname di Hooligan Sparrow: nel pluripremiato film omonimo, la giovane regista Nanfu Wang segue, in uno sconvolgente road movie, le persecuzioni inflitte dal governo cinese a Hooligan Sparrow e ai suoi collaboratori, colpevoli solo di aver denunciato gli abusi sessuali di un dirigente scolastico ai danni di alcune bambine della sua scuola.

Lunedì 23 aprile la rassegna si conclude con una produzione originale Sky, il docufilm di Andrea Bettinetti La percezione della paura. Il boom delle armi in Italia. Il tema è quanto mai attuale. Nonostante il numero dei reati commessi nel nostro Paese sia in calo, aumenta il numero degli italiani che corrono ad armarsi: sono già un milione e mezzo. Il film racconta questo crescente senso di paura lasciando parlare chi ha scelto di difendersi da sé: l’edicolante padovano che ha ucciso un rapinatore, la tabaccaia di Treviso che ha deciso di armarsi dopo essere stata rapinata sette volte in sette anni, il gioielliere milanese che ha subito una rapina in casa e ha ucciso uno degli aggressori.



Per informazioni: www.dig-awards.org/it www.riccione.it





Interviste a Sara Paci, direttore organizzativo DIG Festival, Stefano Caldari, assessore cultura comune Riccione e a Massimiliano Giometti, patron Cinepalace Riccione, di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso