San Leo, i dipinti della Chiesa di Montemaggio sono tornati a splendere: una giornata alla scoperta di questi tesori

San Leo

| 19:05 - 05 Aprile 2018

Ad ultimazione dei lavori di restauro dei 22 dipinti del soffitto della Chiesa di Montemaggio, di proprietà del Comune di San Leo, l'Amministrazione Comunale organizza un pomeriggio di approfondimento sulle fasi di lavoro, alla scoperta della ricca iconografia dei dipinti di Santi Francescani e di un tesoro culturale di grande valore.



Sabato 7 Aprile 2018 alle ore 15.00, a San Leo, si svolgerà un incontro illustrativo in quello che è stato, nei mesi scorsi, un laboratorio di restauro allestito nel centrale Museo d'Arte Sacra.

L'amministrazione Comunale, per agevolare la partecipazione della comunità di Montemaggio, ha anche predisposto un servizio navetta che, con appuntamento alle ore 14.30 dal piazzale antistante la Chiesa di Sant'Antonio Abate, accompagnerà i partecipanti nel centro di San Leo.



Alla presenza del Sindaco di San Leo Dott. Mauro Guerra, delle curatrici del restauro Maria Chiara Tonucci e Serena Brioli e del personale della San Leo 2000 Anna Rita Nanni, si potranno rivedere le fasi che finora hanno coinvolto il recupero ed approfondire le iconografie, la schiera dei Santi francescani e le allegorie.



La fase di restauro è stata possibile grazie al cofinanziamento dell'IBCN (Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali) dell'Emilia Romagna, ottenuto grazie alla L.R. 18/2000, a completamento dell'investimento comunale.

Si tratta di 22 tele, su tavole un tempo facenti parte di un ricco soffitto decorato in maniera alternata con putti, riquadri fioriti e Santi, nella Chiesa di Sant'Antonio Abate.

La chiesa è stata restaurata e restituita al culto nel 2015 grazie all'intervento dell'Amministrazione Comunale in un percorso di recupero progressivo.



Il soffitto a cassettoni della suddetta chiesa, non ancora interamente restaurato, rappresenta un unicum nel territorio leontino e nel Montefeltro per la ricchezza pittorica e decorativa raramente rintracciabile, in maniera cosi integra, tra i beni presenti del secolo XVI e XVII.



Un appuntamento, quello di Sabato 7 Aprile a San Leo, finalizzato alla conoscenza del ricco patrimonio artistico del territorio e delle numerose storie, a volte ancora silenziose, che riescono a raccontarlo e ad animare i rapporti con le comunità che storicamente hanno voluto e salvaguardato con cura e devozione i propri monumenti.



Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T. Numero Verde Gratuito 800/553800; Tel. 0541/926967; info@sanleo2000.it; www.san-leo.it; Facebook Città di San Leo.