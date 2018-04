Rimini 2017, cresce il numero di compravendite residenziali portate a termine

Attualità

Rimini

| 18:35 - 05 Aprile 2018

Rispetto all'anno precedente, il 2017 ha visto una crescita nei flussi delle transazioni portate a termine: +4,2% a Rimini, +3,1% se si considera l'intera Provincia. Un motivo tra tanti? Il costante calo dei prezzi medi di vendita che ha interessato l'intero 2017: -3,7%.



Il mercato immobiliare residenziale nel solo comune di Rimini è in crescita. I numeri parlano chiaro: nel 2016, il numero di compravendite portate a termine nel solo capoluogo di provincia sono state 1.198, mentre nel 2017 si è registrato un aumento del flusso del 4,2%, ovvero sono state 1.248 le transazioni completate lo scorso anno. Questo risultato è ancora più significativo se si considera il boom registrato nella città di Rimini nel biennio precedente, ovvero tra 2015 e 2016, quando la crescita fu addirittura del 14,1% (si passò allora da 1.050 a 1.198 NTN).



Molto simile la situazione se si allarga l'area di studio all'intera Provincia di Rimini: in questo caso la crescita percentuale registrata nel biennio 2016-2017 è del 3,1%, si è infatti alzato il numero di compravendite da 2.750 a 2.836 unità. Anche questo valore è fortemente influenzato dal grande balzo compiuto dal mercato residenziale della Provincia nel biennio precedente: tra il 2015 e il 2016 le transazioni compiute crebbero del 19,8%, passando da 2.296 alle 2.750 già citate.



Come detto, questo fisiologico calo nel ritmo di crescita del flusso di compravendite non deve essere visto come un rallentamento, quanto più come una conferma dello stato di salute del settore residenziale riminese che, nonostante gli strepitosi risultati raggiunti tra 2015 e 2016, è riuscito a confermarsi e addirittura a migliorarsi nel biennio successivo. Per gli addetti ai lavori, comunque, questo trend non è certo una sorpresa: al di là del turismo estivo, Rimini è una Provincia viva e attiva tutto l'anno e sono centinaia le persone che, ogni anno, cercano casa in vendita da acquistare in Riviera.



Analisi del mercato e nuove tendenze.



Se sono molte le persone che decidono di acquistare casa nella Provincia di Rimini per stabilirsi in città, sono almeno altrettante quelle che scelgono di investire sul mattone riminese. Complici le favorevoli condizioni per chi avesse la possibilità e intendesse acquistare immobili, in Riviera una delle tendenze che, più che altrove, più si è sviluppata negli ultimi anni è stata proprio quella di comprare per affittare, nella stagione estiva, ma non solo. Quella di Rimini, infatti, è una provincia che ospita numerose aziende riconosciute a livello internazionale ed è sede di molte ed eccellenti facoltà universitaria, dunque le abitazioni concesse in locazione sono sempre e molto richieste sia da professionisti e lavoratori, sia da studenti universitari fuori sede: un bacino d'utenza in continuo sviluppo e che, a oggi, non pare potersi prosciugare.



È indubbio che a dare forza e spinta a questa tendenza è stata, anche e soprattutto, la particolare condizione per la quale Rimini è considerata una delle capitali europee del divertimento, oggi più che mai visitata anche da turisti stranieri. Non è un caso, infatti, che nel solo primo semestre del 2017, ovvero nei mesi precedenti all'estate (gennaio-giugno), la crescita del flusso delle compravendite nell'intera Provincia, rispetto all'anno precedente, è stata del 7,3%. Nel secondo semestre dello stesso anno, invece, il numero delle transazioni è stato addirittura in calo dello 0,5% rispetto al medesimo periodo del 2016.



Nella tabella (Tab. 1) in fotogallery, abbiamo riassunto i dati fin qui esposti e relativi al flusso delle compravendite di immobili residenziali negli anni 2015, 2016 e 2017 e le variazioni percentuali dei due bienni sottesi a queste tre annate.





Analisi dell'andamento dei prezzi.

A favorire la crescita del flusso di compravendite a Rimini è stato sicuramente anche il costante e continuo calo del prezzo medio di vendita, che solo nei primi mesi del 2018 pare essersi arrestato. Dopo un 2016 di sostanziale equilibrio, durante il quale il costo medio degli immobili residenziali in vendita è rimasto costante tra i 2.547 e i 2.509 €/mq, nel 2017 è iniziato un periodo di forte ribasso, culminato negli ultimi mesi dell'anno. Se a gennaio dello scorso anno a Rimini si vendeva al prezzo medio di 2.504 €/mq, dopo appena sei mesi, nel giugno del medesimo anno, il costo medio era calato a 2.483 €/mq, ma la sua decrescita era appena iniziata.



Complice anche la particolarissima situazione per cui, come abbiamo visto, nel primo semestre dell'anno il mercato immobiliare residenziale riminese è più attivo e in fermento, nel periodo tra luglio e dicembre 2017, abbiamo assistito ad un forte calo dei valori medi di vendita: a luglio 2017 si comprava a circa 2.476 €/mq, ma ad ottobre dello stesso anno i prezzi medi erano già calati intorno ai 2.429 €/mq, per arrestarsi tra dicembre 2017 e gennaio 2018, intorno ai 2.413 €/mq, quasi 100 €/mq in meno rispetto a 12 mesi prima (-3,7%), e cominciare una faticosa risalita nel mese di febbraio 2018, quando il prezzo medio di compravendita si è assestato intorno ai 2.431 €/mq.



Fare previsioni sull'anno appena iniziato non è semplice, certo è che, visto il trend del 2017 e l'andamento medio nazionale, ci si può a buon ragione aspettare una ricrescita dei prezzi medi di vendita, nella speranza di raggiungere, almeno, i valori tenuti nel 2016.