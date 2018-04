Rotary Club Riccione-Cattolica elogia il Rimini Calcio, ospite di una serata speciale: 'grande impegno sociale'

Sport

Rimini

| 18:30 - 05 Aprile 2018

Una serata all’insegna del sociale, dello sport e dell’essere nel concreto parte di un territorio. E’ quella che andrà in scena lunedì 9 aprile, a partire dalle ore 20.15 al ristorante “il Mulino” di Misano Adriatico. La conviviale, organizzata dal Rotary Club Riccione Cattolica, vedrà ospite il Rimini F. C. che, coerentemente con lo slogan “Un altro calcio è possibile”, oltre che per i risultati sportivi ottenuti sul rettangolo verde si è distinto per avere messo in campo una serie di iniziative a carattere sociale in sintonia con i valori che ne hanno ispirato il progetto sin dall’inizio. “Del Rimini Football Club apprezziamo soprattutto l’impegno sociale, in particolare l’attenzione che viene data ai giovani e alle loro famiglie - ha sottolineato il presidente Daniele Gusella -. Sarà un vero piacere avere con noi la società biancorossa, una realtà alla quale ci legano valori comuni”. Accanto alla delegazione del Rimini F. C. capitanata da Giorgio Grassi, alla serata interverranno autorità, personalità dello sport e i rappresentanti del Rotary Rimini Riviera guidati dal presidente Aldo Menghi Sartorio.