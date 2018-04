Pista ciclabile al buio, scatta la biciclettata di protesta dalla Grotta Rossa al centro di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:27 - 05 Aprile 2018

Riminesi in bicicletta attrezzati con torce o comunque luci portatili, per affrontare di sera la pista ciclabile che collega la zona Grotta Rossa al centro di Rimini. La 'biciclettata', in programma sabato 7 aprile alle 20, con raduno in via del Capriolo, all'ingresso della ciclabile, è un'iniziativa ideata per sensibilizzare la cittadinanza sul problema dell'assenza di illuminazione nel percorso riservato alle due ruote, che è percorribile solo di giorno. Ad organizzarla i "Ciclisti Urbani" di Rimini, "La Grottarossa che vorrei" e l'associazione "Pedalando e camminando Fiab Rimini", che più volte hanno cercato di sollecitare l'Amministraizone Comunale sul problema, chiedendo l'installazione di lampioni a led a basso consumo ed elevata luminosità. Gli organizzatori spiegano che al termine dell'iniziativa sarà effettuata una raccolta firme e agli intervenuti sarà fatto il punto della situazione.