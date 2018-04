Rimini, autista perde il controllo del camion frigo e finisce di traverso. Bloccata la Provinciale per Coriano

Cronaca

Rimini

| 17:02 - 05 Aprile 2018

Traffico in tilt nel pomeriggio di giovedì in via Coriano a Rimini, a causa di un incidente che non ha provocato feriti, ma ha paralizzato la circolazione stradale. Un camion frigo si è infatti intraversato, dopo la rotonda, e con la parte anteriore è finito nel fossetto adiacente alla carreggiata stradale, perpendicolare al senso di marcia delle automobili, bloccando la circolazione sulla Strada Provinciale 31, importante arteria della viabilità riminese, collegamento tra Rimini e Coriano. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.15, alle 17 sono ancora segnalati code e rallentamenti. Probabilmente il conducente del camioncino ha perso il controllo per il manto stradale bagnato a causa della pioggia.