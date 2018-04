Moto, scatta a Misano il campionato italiano di velocità. La Romagna dà l'assalto al tricolore

Sport

Misano Adriatico

05 Aprile 2018

Si accende il semaforo verde all’autodromo Misano World Circuit sabato e domenica: scatta la stagione del campionato italiano di velocità. Saranno più di 150 i piloti al via nei due dei sei round del CIV con doppie gare (al sabato e alla domenica) per ogni appuntamento. Nutrito come sempre lo schieramento dei piloti romagnoli.

MOTO 3 La categoria che negli anni passati ha consegnato tanti piloti al Mondiale riparte dalla lotta serrata tra i due protagonisti dello scorso anno: il campione in carica Nicholas Spinelli (Gresini Racing Junior Team) e il nostrano Kevin Zannoni (TM Racing Factory 3570MTA) e favorito a giudicare dai risultati dello scorso anno sulla pista “di casa”. Zannoni parteciperà anche al campionato Europeo Velocità 2018. Agguerriti i rivali a cominciare da Edoardo Sintoni (Pro Racing Team) da Piangipane, Anthony Groppi (TM Factory Racing), Nicola Carraro (Team Minimoto Portomaggiore) e il romagnolo Raffaele Fusco (Gradara Corse) in team con Ivan De Luca. Da segnalare poi il Team RMU VR46 Riders Academy con gli esordienti nella categoria Elia Bartolini da Sarsina e Lorenzo Bartalesi. Occhio al figlio d’arte Luca Gresini.

SUPERBIKE Al via ancora il campione in carica, il romagnolo d’adozione Michele Pirro, portacolori del Barni Racing Team, al cui fianco sono schierati Samuele Cavalieri e il forte 21enne riminese Matteo Ferrari (nella foto copertina), nel 2017 al quarto posto nella classe Superbike, in sella a una BMW e in questa stagione cerca la definitiva consacrazione. Qui a Misano Ferrari ottenne il suo primo podio in Superbike nel 2017. “Spero in un clima favorevole, i test della settimana scorsa sono andati bene e ho già un buon feeling con la moto. Abbiamo già una discreta base da cui partire per il lavoro del week end ed è per questo che sono abbastanza tranquillo» le parole del cesenate alla vigilia. Per la cronaca Ferrari è stato campione Europeo Moto3 2012, ha trascorso un triennio nel Mondiale Moto3 (2013 con CBC Corse, 2014 e 2015 con il San Carlo Team Italia della Federazione Motociclistica Italiana). A puntare al titolo ci sarà anche il secondo classificato dello scorso anno, Lorenzo Zanetti. Accanto a tutti piloti di esperienza internazionale come Claudio Corti (Team Motozoo Racing), Axel Bassani (DMR Racing), Cristian Gamarino (Tutapista Corse), Riccardo Russo (CM Racing) e l’imolese Kevin Calia (Suzuki Penta Motorsport Asd). Il Team DMR Racing schiera la BMW numero 70 affidata a Luca Vitali. Il pilota romagnolo quest’anno godrà di una doppia vetrina sia nel CIV, sia nell’Europeo Superstock 1000 in sella alla Aprila della Nuova M2 Racing. Alex Bernardi, che avrà il numero 81, sarà per la prima volta alla guida della moto tedesca. Fari puntati anche su Fabio Menghi (VFT RACING). Sono oltre 20 gli iscritti.

SUPERSPORT 600 Tra i sicuri protagonisti il cinque volte campione italiano Massimo Roccoli (Gas Racing Team). Due i nomi illustri al via: Michel Fabrizio (Ellan Vannin) e Noriyuki Haga (AG Motorsport Italia), già avversari nomi nel Mondiale SBK. I protagonisti dello scorso anno sono tutti confermati, a cominciare da chi sfoggerà il numero 1 sulla carena, il campione in carica Davide Stirpe (Extreme Racing Service) seguito da Ilario Dionisi (Scuola Italiana Piloti), Marco Bussolotti (Rosso Corsa Edard), Lorenzo Gabellini (Gas Racing Team) e Nicola Morrentino (Renzi Corse). Occhi puntati poi sulla new entry Mattia Casadei in prestito dal SIC58 Squadra Corse.

SUPERSPORT 300 Una delle categorie più combattute nel 2017 conferma il proprio successo con 50 piloti al via. Tanti gli aspiranti al titolo, tra i quali spicca il sammarinese Luca Bernardi, che sarà in pista con il Team Trasimeno. Saranno ancora rappresentate tutte le migliori case (Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM). Il ProGp Racing Team di Omar Menghi, ex-pilota e oggi team manager, cresciuto a pochi chilometri dall’autodromo di Santamonica, schiera l’esperto diciannovenne ascolano Kevin Sabatucci e la new entry Matteo Bertè, sedicenne trentino che fa parte della selezione dei Talenti Azzurri della FMI.

ORARI E BIGLIETTI Venerdì 6 Aprile – Gratuito

Sabato 7 Aprile – Circolare Intero: Euro 10,00. Circolare Ridotto DONNE – U18 – ROMAGNA VISIT CARD: Euro 8,00. Circolare Tesserati FMI – U14: Gratuito

Domenica 8 Aprile – Circolare intero: Euro 15,00. Circolare Ridotto DONNE – U18 – ROMAGNA VISIT CARD: Euro 10,00. Circolare Tesserati FMI – U14: Gratuito

Abbonamento sab + dom – Circolare intero: Euro 20,00. Circolare Ridotto DONNE – U18 – ROMAGNA VISIT CARD: Euro 15,00