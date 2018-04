Anziano in bicicletta investito da una Panda a Riccione, è grave al 'Bufalini' di Cesena

Cronaca

Riccione

| 15:47 - 05 Aprile 2018

Un anziano in bicicletta è stato investito alle 15 circa di giovedì a Riccione, in viale Armando Diaz. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: il personale del 118, intevenuto con auto medica e ambulanza, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'incidente è avvenuto tra la bicicletta dell'anziano e una Fiat Panda, mentre il ricovero del paziente all'ospedale Bufalini di Cesena è avvenuto in codice di massima gravità. I rilievi del sinistro affidati alla Polizia Municipale.