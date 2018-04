Rimini, scatta l'allarme bocconi avvelenati al parco Marecchia: allertate le Guardie Ecozoofile

Attualità

Rimini

| 14:25 - 05 Aprile 2018

Nel corso dei consueti controlli del territorio, le Guardie Ecozoofile hanno verificato anche la segnalazione di alcuni cittadini all’interno del Parco Marecchia di Rimini i quali segnalavano che ogni tanto in alcuni punti dell’ area venivano gettati bocconi sospetti.

Giunti sul posto le Guardie non rinvenivano nulla, quindi momentaneamente non è stato possibile individuare né il tipo di bocconi né eventualmente il responsabile di questi gesti. Le Guardie ricordano che, chi venisse sorpreso a gettare a terra bocconi avvelenati rischia una denuncia penale per getto pericoloso di cose, nonché per maltrattamento o uccisione di animali qualora dal loro gesto gli animali subiscano danni alla salute oppure la morte.

Chiunque volesse segnalare alle Guardie Ecozoofile maltrattamenti di animali, trasporti illegali di animali d’affezione, attività di pesca di frodo, combattimenti clandestini o corse clandestine di animali può segnalare i fatti di sua conoscenza al numero 3703131006, meglio se messaggi WhatsApp, magari correlati da alcune foto o video.