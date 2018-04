Granfondo città di Riccione, in gara anche le giovani promesse del pedale

Sport

Riccione

| 13:13 - 05 Aprile 2018

Nel pomeriggio di domenica 15 aprile Riccione ospiterà anche la gara delle giovani promesse del pedale. Alle ore 15.00 dalla medesima griglia di partenza della lunga gara ciclistica partirà la III^ edizione del Gran Premio Gran Fondo di Riccione - Trofeo Ford Mazzoli, competizione riservata ai ragazzi di 15 e 16 anni inseriti nella Categoria Allievi. La gara è organizzata da Eurobike Riccione in collaborazione con il Velo Club Cattolica, il Pedale Riminese e della Perla Verde. I ragazzi si daranno battaglia su un circuito cittadino velocissimo di 50 chilometri di lunghezza, che compone un grande anello all’interno del Comune di Riccione. In totale i ragazzi compiranno 12 giri tagliando il traguardo sotto lo stesso striscione degli adulti che li hanno preceduti in mattinata. La Asd Eurobike Riccione, la squadra di casa, l’unica in tutta la provincia che allena ragazzi nella Categoria Allievi schiererà 3 ciclisti e si prepara ad accoglierne altri 8 dal prossimo anno. Segno che il ciclismo nel riminese sta prendendo piede nuovamente appassionando e coinvolgendo nuovi atleti. Tutte le informazioni sulla Gara ciclistica su: www.grandfondocittadiriccione.com