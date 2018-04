Sposarsi a Rimini, già 26 coppie hanno scelto di dire "sì" in Riviera

Attualità

Rimini

05 Aprile 2018

Scegliere una meta dove sposarsi e magari trascorrere qualche giorno indimenticabile insieme a parenti a amici: questo è in sostanza il destination wedding, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede e al quale Rimini, da qualche mese, ha deciso di guardare con interesse attraverso un progetto dedicato e integrato, partito innanzitutto dall’individuazione di nuovi spazi dove poter celebrare matrimoni e unioni civili. Location di forte appeal per una domanda nazionale e internazionale in crescita, spazi sempre più suggestivi, capaci di rendere unico il giorno delle nozze.

E i primi risultati stanno arrivando: sono 26 infatti le celebrazioni calendarizzate ad oggi da Rimini Reservation, la società partecipata del Comune di Rimini che si occupa del progetto Rimini wedding destination e accompagna gli sposi lungo il percorso che li porterà fino alla celebrazione del matrimonio nelle nuove sedi individuate nell’ambito del progetto che ha l'obiettivo di fare di Rimini una meta competitiva a livello nazionale ed internazionale, grazie alla riappropriazione di alcuni spazi identitari e alla promozione di una offerta integrata di tutte le componenti che ruotano attorno al matrimonio, dall’albergo ai servizi legati alla scoperta del territorio, dal wedding planner al video maker, dal fotografo al banchetto.

Il progetto, partito nei mesi scorsi con l’aggiunta di Castel Sismondo, Teatro Galli, Grand Hotel e della Casa dei matrimoni di Piazzale Boscovich tra le nuove sedi in cui è oggi possibile la celebrazione di matrimoni ed unioni civili a Rimini (sedi che si sono andate ad aggiungere alle precedenti, ovvero gli uffici dell'anagrafe in Via Marzabotto, la Sala della Giunta nella Residenza Municipale di piazza Cavour, la “Palazzina Roma” di Piazzale Fellini, la sala del Giudizio o il Lapidario romano al Museo della Città di via Tonini) ha consentito di ampliare in quantità e qualità la disponibilità di spazi, permettendo di venir incontro alle richieste provenienti da altri comuni o addirittura dall’estero, dando di fatto il via al progetto di wedding destination affidato dall’Assessorato al Turismo alla società Rimini Reservation.

Delle 26 celebrazioni di cui Rimini Reservation si sta occupando per il 2018, una proviene da Londra, una da Brescia, una dalla Toscana, cinque da Bologna e poi ancora da altre città della Regione Emilia Romagna. “Alcune coppie - spiega Manuela Messori di Rimini Reservation - hanno deciso di sposarsi a Rimini perché vengono spesso qui in vacanza, amano la nostra città e quando hanno saputo del progetto Rimini Wedding destination non hanno avuto dubbi. Altre hanno scelto Rimini perché non volevano fare la tradizionale cerimonia nel loro comune di provenienza e hanno scelto di sposarsi in una città che amano, in spazi unici per la loro storia, valore culturale e suggestioni che sono in grado di evocare. Considerato che questo progetto è partito da pochissimi mesi, queste 26 prime richieste sono un segnale incoraggiante che si inserisce in un trend nazionale in forte crescita, sul quale riteniamo che Rimini possa sviluppare le capacità attrattive di cui dispone per intercettare parte dei flussi di incoming nazionali e internazionali generati dall’organizzazione di matrimoni celebrati in luoghi diversi da quelli di residenza, con proposte alternative alle rotte classiche quali Toscana, Venezia e i laghi. Fra queste c’è la casa dei matrimoni sulla spiaggia, scelta come location ideale da 6 delle 26 coppie che ci hanno contattato”. Casa dei matrimoni sarà ulteriormente valorizzata grazie ai lavori in corso che stanno riconfigurando lo spazio centrale in piazzale Boscovich e la sua ripavimentazione e decoro.

Gli operatori turistici guardano con grande interesse al wedding destination sia per l’indotto immediato che è potenzialmente in grado di generare, sia per la capacità di promozione del territorio che alimenta, sia per il tasso di ritorno decisamente elevato che è legato alla destinazione che si sceglie per celebrare il fatidico sì.

Il movimento turistico che i matrimoni e tutte le celebrazioni legate all’amore riescono a generare è in costante aumento e non conosce crisi. Tutte le statistiche confermano come il wedding tourism sia fenomeno in fortissima crescita nel mondo, specie in Italia dove solo nel 2016, secondo le stime più recenti elaborate da Centro Studi Turistici di Firenze, sono stati 8.085 i matrimoni di stranieri in Italia, con un aumento di oltre 1000 eventi rispetto al 2015. Un fenomeno che ha generato 408.000 arrivi e 1.368 mln di presenze, con una spesa media ad evento di €54.516.

L’Italia è considerata da questo punto di vista un mix unico al mondo di bellezza e romanticismo e Rimini, con le sue bellezze storiche e artistiche oggi valorizzate dal frutto del lavoro dei cantieri culturali conclusi e in corso di realizzazione, nonché dall’inaugurazione della nuova casa dei matrimoni in un luogo di grande fascino come quello della spiaggia accanto al porto di Rimini, si candida ad essere una delle destinazione ideali dove celebrare il proprio sogno.

“All’Italia – commenta il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi - viene riconosciuto il ruolo di destinazione dell’amore e della bellezza. Rimini, metafora delle vacanze degli italiani e sintesi del fascino dell’Italia, vede il suo nome indissolubilmente legato a quello di Francesca da Rimini, senz’altro il personaggio più amato della Divina Commedia, riconosciuta universalmente come simbolo dell’amore eterno e della passione. Una straordinaria ambasciatrice della nostra città che affascina da secoli uomini e donne ad ogni latitudine, portando ovunque il nome di Rimini e dell’amore. Anche per questo non potevamo non lavorare su questa vocazione attraverso lo sviluppo di un nuovo prodotto turistico con un progetto organico, in grado di integrare il lavoro che stiamo facendo sulla rigenerazione degli spazi storici e culturali, in un intreccio virtuoso tra hardware e software, mettendo insieme tutte le componenti necessarie al matrimonio. Dalla nuova casa dei matrimoni sulla spiaggia, agli spazi unici e di prestigio in centro storico, alla proposta di pacchetti comprensivi di tutti i servizi capaci di intercettare le esigenze di una domanda sempre più attenta alla qualità e alla proposta di turismo esperienziale del prodotto, che possa accrescere opportunità di lavoro, soprattutto destagionalizzato”.

Fra gli strumenti operativi a sostegno della strategia di marketing: la creazione del logo che identifica e pone le basi dell’immagine coordinata, la pubblicazione del sito dedicato in italiano e inglese, la partecipazione a fiere di settore, la presentazione del progetto agli operatori turistici del territorio, la realizzazione di video teaser di lancio del progetto, la pubblicazione di un catalogo di presentazione, una campagna di promozione web e social.