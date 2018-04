Successo per il servizio di collegamento da San Marino allo shuttle Rimini-Bologna per l'aeroporto

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:26 - 05 Aprile 2018

Nei soli mesi febbraio e marzo, 186 sammarinesi hanno scelto i servizi di collegamento on demand, prenotabili on line su www.shuttleriminibologna.it.

Con soli ulteriori 15 euro di costo, rispetto al collegamento da Rimini, i viaggiatori in partenza da qualsiasi località del territorio della Repubblica di San Marino hanno, infatti, la possibilità di raggiungere comodamente la fermata riminese (Via Fada) e salire sul bus in partenza l’aeroporto Bolognese. Grazie a questo comodo servizio, partendo da casa propria o dall’albergo di residenza ogni viaggiatore può arrivare direttamente al Marconi o, viceversa, raggiungere San Marino.

“I primi risultati che arrivano da questo nuovo servizio, ancora non conosciutissimo a San Marino, ci confortano. È conferma di come una rete integrata di trasporti sia apprezzato dalle persone, aumenti la comodità di viaggio e diminuisca l’utilizzo di auto private, con benefici per traffico e sostenibilità ambientale -commenta Roberto Benedettini, amministratore unico “Vip Srl” – il nostro prossimo obiettivo è intercettare anche il flusso di passeggeri che in arrivo a Bologna, hanno come destinazione finale la Repubblica. In questo modo, potremmo favorire non solo gli utenti del territorio ma sostenere anche l’incoming turistico business e leisure in arrivo a San Marino”.