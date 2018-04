Calcio Eccellenza: Savignanese, battuto il Russi ed è fuga in vetta a +6

Sport

Savignano sul rubicone

| 11:11 - 05 Aprile 2018

Savignanese - Russi 2-0

Reti: 4' aut Leoni, 24' Vandi





Savignanese: Pazzini, Fulvi (60' Piccirillo), Vandi, Turci, Righi, Liera, Casadei (87' Fabbri), Guidi, Farneti N. (92' Colonnello), Manuzzi, Luzzi (76' Di Addario). All. Farneti Oscar.





Russi: Casadio, Calderoni M. (73' Schiavone), Giorgini, Leoni, Vasumini, Casto (46' Fabbri), Costantini (65' Calderoni S.), Coralli, Grimellini (73' Babini), Sebastiani (58' Ricci Frabbatista), Gallamini . All. Mosconi

Arbitro: Mescoli di Modena

La capolista Savignanese batte il Russi con due reti nel primo tempo e sale a piu' sei in classifica sul Classe, lo scontro diretto fra queste due protagoniste si giochera' il 15 aprile. Buona partita della Savignanese che ha dominato il gioco nel primo tempo costruendo diverse occasioni da rete. Nella ripresa la squadra ospite ha cercato di impensierire la formazione giallo blu' che si e' ben difesa incamerando tre punti importanti ai fini della classifica. Al 8' corner di Turci e Farneti di testa non inquadra lo specchio della porta. Al 9' Savignanese in vantaggio, Farneti subisce fallo ma riesce a servire Manuzzi, cross e lo sfortunato Leoni mette alle spalle del suo portiere. Al 15' traversa di Casadei su calcio di punizione. Quattro minuti piu' tardi Casadei con una girata al volo in area sfiora il raddoppio. Al 23' Manuzzi tira da fuori area ma sfiora la traversa. Al 26' su cross di Manuzzi, Vandi di testa batte Casadio. Al 29' punizione di Gallamini e Pazzini devia in calcio d'angolo. Al 30' azione di Vandi e Farneti da ottima posizione calcia alto. Al 34' e 40' Casadei sfiora il 3-0.

Al 41' Guidi serve Manuzzi, tiro a lato. Nella ripresa nonostante la pressione del Russi, Pazzini non compie interventi degni di nota, al 23' azione dei giallo blu' con Luzzi-Casadei e palla a centro area dove Farneti e Manuzzi in scivolata non riescono a metterla in rete.





Ufficio stampa Savignanese