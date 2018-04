Bellaria, 50enne ubriaco alla guida insulta gli agenti, venditori abusivi all'incontro con gli youtuber "Me contro te"

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:27 - 05 Aprile 2018

Pasqua di lavoro per la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina. Controlli articolati su tre turni che hanno impiegato tutto il personale in servizio con particolare attenzione agli eventi di grande richiamo come il concerto di Paola Turci e l'incontro con gli youtuber "Me contro te". Durante i controlli nel giorno di Pasquetta sono state identificate diverse persone, tutte di origini napoletane, che vendevano oggetti riconducibili agli youtuber, senza alcuna autorizzazione. Due sono state multate e la merce è stata sequestrata. Un 50enne di Bellaria è stato invece multato per aver parcheggiato la propria auto sul marciapiede. Sanzione comminata ad altri automobilisti. L'uomo, probabilmente ubriaco, ha reagito in malo modo al controllo, offendendo e minacciando gli agenti ed è stato denunciato. Non contento di quanto già fatto, si è messo alla guida della sua auto. Fermato nuovamente si è rifiutato di sottoporsi all'alcool test e gli è stata ritirata la patente.