Volley San Marino, ecco i prossimi impegni delle squadre del Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 09:58 - 05 Aprile 2018

Serie C maschile. La Titan Services approccia quest’ultima parte di campionato in una situazione d’emergenza destinata a protrarsi fino all’ultima giornata. “Le due bande titolari, Andrea Lazzarini e Federico Tentoni, sono definitivamente fuori fino alla fine della stagione a causa dei loro guai fisici. – spiega coach Stefano Mascetti. – L’altra banda, il 17enne Togni, è ancora alle prese con una brutta infiammazione al ginocchio. Stanno rientrando in gruppo il centrale Bernardi e il libero Bacciocchi ma non saranno utilizzabili sabato prossimo. Giocheremo, quindi, a ranghi ridotti e con diversi giocatori fuori ruolo. Le note positive di questo periodo terribile sono che abbiamo raggiunto la salvezza matematica e che abbiamo giocato un buon campionato fino a che siamo stati al completo. Non ho dubbi che i ragazzi saranno comunque motivati nell’affrontare un San Giovanni che giocherà alla morte perché non ancora matematicamente salvo”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 57, Romagna Banca Bellaria 46, Atlas Ravenna 40, Cesena 40, Modena Volley 36, Rubicone San Mauro Pascoli 36, Zinella Bologna 36, Titan Services San Marino 35, Foris Conselice 34, Pagnoni Marignano 23, Atletico Bologna 19, Spem Faenza 17, Anderlini Modena 16, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO (23^ giornata). Sabato 7 aprile ore 18.30 a San Giovanni in Marignano: Pagnoni Marignano - Titan Services.

Serie C femminile. Dopo quattro sconfitte consecutive, la Banca di San Marino prova a risollevarsi per mantenere un piazzamento in zona play-off che, a cinque giornate dalla fine del campionato e con quattro partite ancora da giocare (le titane riposano sabato 14 aprile), non è ancora sicuro: alla post-season accedono le seconde e le terze dei tre gironi della serie C e le due migliori quarte. “Sarebbe bello centrare i play-off per il secondo anno consecutivo. Siamo lì e sarebbe un peccato non andarci ma dobbiamo giocare qualche buona partita da qui alla fine del campionato”. - Dice Luca Nanni, allenatore delle bancarie, che continua: - “Il libero Ridolfi ha problemi fisici ed è in forte dubbio ma il resto della squadra sta bene e si allena con concentrazione, nonostante il periodo negativo. Col Pgs vedo una partita non facile. Un po’ per il momento che stiamo vivendo e un po’ perché le bolognesi sono una squadra più forte dei 23 punti che hanno in classifica. Hanno una diagonale molto solida e anche di banda non scherzano. Dovremo utilizzare a fondo le nostre armi migliori, battuta e difesa, per portarla a casa”.

CLASSIFICA. Lugo 51, Gut Chemical Bellaria 45, Banca di San Marino 42, Rubicone Savignano 37, Cattolica 35, Olimpia Master Ravenna 33, Faenza 31, Cervia 28, Pgs Bellaria Bologna 23, Flamigni San Martino in Strada 18, Pontevecchio Bologna 18, Ozzano 9, Bologna Rossa 8.

PROSSIMO TURNO (23^ giornata). Sabato 7 aprile ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Pgs Bellaria Bologna.

Nella foto: Elisa Ridolfi