"Keep Calm and Adozione in corso", sabato a Rimini incontro rivolto alle coppie in attesa

Attualità Rimini | 07:43 - 05 Aprile 2018 Sabato 7 aprile dalle 10.30 alle 12.30 al Centro per le Famiglie del Comune di Rimini (piazzetta dei Servi 1 – Rimini) avrà luogo “Keep Calm and Adozione in corso” primo incontro di auto-mutuo-aiuto organizzato dall’associazione di volontariato “I colori dell’adozione” rivolto alle coppie in attesa. L’Organizzazione di Volontariato “I colori dell’adozione” ha, tra i suoi principali obiettivi, l’intento di promuovere la cultura dell’adozione all’interno della società e di coinvolgere le famiglie adottive del territorio della provincia riminese e non solo, attraverso incontri di gruppo finalizzati al confronto e sostegno reciproco. L’appuntamento è occasione di confronto tra pari sul tema dell’adozione rivolto a coloro che si trovano nei diversi stadi del percorso adottivo. Il gruppo è aperto alle coppie che stanno seguendo l’istruttoria con i servizi, a coloro che hanno il decreto e stanno attendendo un abbinamento. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Rimini. “Uno dei motivi che ci ha spinto a creare l’associazione è una volontà comune di supportare le future coppie che si affacciano al mondo adottivo con le stesse paure e incertezze che abbiamo avuto anche noi”- spiegano le famiglie che hanno dato vita all’associazione “Vogliamo offrire un sincero dialogo e confronto di opinioni”. L’incontro si svolgerà sabato 7 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso il Centro per le Famiglie di Rimini, sarà ad ingresso gratuito ed aperto a tutti coloro che sono interessati all’argomento. E' richiesta la prenotazione entro venerdì 6 aprile. Per informazioni: info@icoloridelladozione.org - 3392465271