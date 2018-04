Canestro rotto, Crabs Rimini giocheranno all'Rds Stadium. Domenica raccolta fondi per lo Ior

Sport

Rimini

| 07:08 - 05 Aprile 2018

La società NTS Informatica Basket Rimini Crabs comunica che il match in programma domenica 8 aprile alle ore 18 al Palasport Flaminio contro Cento si terrà allo stesso orario ma al RDS Stadium (ex 105). A causa della rottura di uno dei tiranti a sostegno del canestro lato Riccione, l’impianto dove i biancorossi sono soliti disputare le partite interne non sarà disponibile per il match di domenica: l’amministrazione comunale, a cui va il ringraziamento dei Crabs, ha quindi messo a disposizione l’RDS Stadium per ospitare la partita contro la capolista Benedetto XIV.

In occasione del match di domenica sarà inoltre presente una raccolta fondi destinata all’Istituto Oncologico Romagnolo. La NTS Informatica ha risposto presente all’appello lanciato da Enrico Pasini, conduttore della trasmissione Panorama Basket, con un’iniziativa “Schiacciamo il cancro!” rivolta a tutte le squadre romagnole di A2 e di serie B. L’obiettivo è quello di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un Ecodoppler portatile per venipuntura destinato al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini: grazie a questa strumentazione si potranno individuare più facilmente le vene dei piccoli pazienti, che adesso devono sopportare numerose punture prima che il personale ospedaliero riesca a somministrare le terapie e ad effettuare i controlli necessari. Le sette sorelle del basket romagnolo, cioè Basket Rimini Crabs, Andrea Costa Imola, Basket Ravenna, Pallacanestro Forlì, Basket Faenza, Tigers Forlì e Basket Club Lugo, uniranno quindi le loro forze per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di questa strumentazione, sia direttamente alle partite, sia donando sulla piattaforma di crowdfunding Eticarim, sul cui sito www.eticarim.com sarà possibile dare il proprio contributo tramite carta di credito.

La somma necessaria è di 5000 euro: nel caso in cui l’obiettivo verrà superato, il surplus verrà destinato a progetti organizzati dallo IOR a favore dei pazienti del reparto come pet teraphy o il sostegno di psicologi ai bambini e alle loro famiglie.