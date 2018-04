Campionato Italiano di Velocità, nel weekend a Misano anche i campioni Roccoli e Casadei

Sport

Misano Adriatico

| 07:05 - 05 Aprile 2018

Si sta per alzare il sipario sul Campionato Italiano Velocità 2018, con l’inverno oramai alle spalle, è tempo di scaldare i motori per il primo doppio appuntamento stagionale. Nel tracciato di Misano Adriatico il prossimo 7- 8 Aprile andranno in scena il Round 1 e Round 2 dell’ ELF CIV 2018. Il Gas Racing Team con il supporto di Yamaha Motor, si presenterà al via con il riconfermato Lorenzo Gabellini (Vincitore classifica Under 21 e giri veloci nel 2017), il pluricampione Italiano di categoria Massimo Roccoli e dalla Moto 3 il giovane Mattia Casadei in prestito dal SIC58 Squadra Corse.