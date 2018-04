Doppio omicidio nel Bresciano, i soldi del killer confiscati a San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 05:40 - 05 Aprile 2018

Il pregiudicato, Cosimo Balsamo, ha ucciso due imprenditori nel Bresciano e poi si è tolto la vita in un parcheggio ad Azzano Mella. Era a bordo di un pick-up sottratto a una delle vittime. Ha parcheggiato il mezzo è si è sparato un colpo di pistola in testa

Il primo imprenditore a cadere sotto i colpi di pistola di Balsamo si chiamava Elio Pellizzari, imprenditore di 78 anni. L'uomo è stato freddato in un capannone a Flero, in provincia di Brescia. Il killer era arrivato in auto, era sceso, e una volta nel capannone e aveva sparato ferendo anche un operaio. L'azienda si occupa di commercio di veicoli industriali.

Nell'ottobre del 2014 le figlie di Balsamo (assolte da ogni accusa), erano finite davanti al tribunale di San Marino accusate in concorso con il padre di aver movimentato 2 milioni e 150mila euro per nasconderne la provenienza illecita. Secondo l'accusa i soldi erano frutto dei furti e della ricettazione di "materiale ferroso tra cui rame", bottino principale della "banda dei Tir".