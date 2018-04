Calcio 1a Cat: Novafeltria vince il recupero e vola a +7, ma apprensione per infortunio di Fattori

Sport

Novafeltria

| 22:33 - 04 Aprile 2018

Successo della capolista Novafeltria nel recupero della terza giornata di ritorno del girone H. I gialloblu regolano 2-1 lo Junior San Clemente e si portano a +7 sulla coppia Morciano-Sant'Ermete. Senza Amantini e Farabegoli, i locali ripresentano dal primo minuto Matteo Sebastiani e Fraboni: buona la partenza dei ragazzi di Fabbri, subito in vantaggio alla prima occasione. Al 3', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gori rimette in area crossando di destro, Stefanelli colpisce di testa e scavalca l'incolpevole Montalbano. Lo Junior San Clemente non riesce a sfondare nella solida difesa gialloblu e al 18' cerca la soluzione dalla distanza con Matteucci, defilato sulla destra: Semprini non rischia la presa e devia in corner. Più pericoloso al 21' Ricci, innescato da Buffone, ma Semprini con un'uscita ardita mura il destro dell'attaccante, inseritosi in area in posizione defilata, sempre sulla destra. Tre minuti dopo il Novafeltria raddoppia su rigore provocato da un intervento di Ringucci su Fraboni. Dal dischetto capitan Rinaldi è infallibile, palla a sinistra e portiere a destra. I gialloblu gesticono il doppio vantaggio con sicurezza, ma nel recupero del primo tempo perdono Fattori per un grave infortunio al ginocchio, mentre Buffone con il mancino disegna una punizione velenosa che sorprende Semprini, il portiere tocca senza evitre il gol del 2-1. Nella ripresa il Novafeltria cala di brillantezza, più che per il gol subito, probabilmente a causa dello shock per il brutto infortunio capitato a Fattori. E' comunque dei locali la palla gol più ghiotta al 56', quando Stefanelli difende caparbio un pallone sulla destra e tocca per Cupi, il cross basso non viene trattenuto da Montalbano, con Radici che da due passi non riesce a inquadrare la porta vuota. Nel finale lo Junior San Clemente si riaffaccia dalle parti di Semprini con qualche mischia pericolosa, ma il portiere del Novafeltria non viene mai chiamato in causa.





Novafeltria - Junior San Clemente 2-1

Reti: 3' Stefanelli (N), 24' rigore Rinaldi (N), 47' pt Buffone (J)





Novafeltria: Semprini, Cupi, Gori, Ceccaroni, Fattori (46' pt Poggioli), Rinaldi; Sebastiani, Mahmutaj; Stefanelli (70' Raffelli T.), Fraboni, Radici (64' Baldinini Fra.).

In panchina: Casali, Arapi, Baldinini Fed., Bettini.

Allenatore: Fabbri.





J.S.Clemente: Montalbano, Tasini, Epiceno, Giannessi (70' Bianchi), Ballarini, Ringucci; Matteucci, Morolli, Ricci, Buffone, Tamagnini.

In panchina: Franchini, Conti, Pecci, Longhi.

Allenatore: Bianchi G.





Arbitro: Antonini di Rimini.

Ammoniti: Poggioli, Morolli, Cupi, Baldinini Fra., Tasini.

Espulsi: nessuno.