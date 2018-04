Calcio Promozione: doppiette di Tomassini e Tani, Pieracuta supera 5-2 il Savio

Sport

Pietracuta di San Leo

| 22:30 - 04 Aprile 2018

Sorride il Pietracuta che, nel recupero della 26esima giornata, rifila cinque gol al Savio. Apre le marcature la formazione locale sugli sviluppi di un corner, De Simone capitalizza una respinta della difesa e da fuori area infila a fil di palo Lasagni. Due minuti dopo il pari del Pietracuta grazie ad un'azione caparbia di Tommasini, che ruba palla in pressing, si presenta solo davanti a Manuzzi e lo infila con freddezza. La rimonta dei ragazzi di Fregnani si concretizza al 25' con un cross di Masini deviato di testa da Tosi, Tani si coordina al volo e firma il pregevole raddoppio. In mischia dopo una punizione battuta da Fratti arriva il tocco vincente di Tomassini per la doppietta personale. Nella ripresa il Pietracuta dilaga, complice anche la superiorità numerica, con Fratti che prima serve a Tani l'assist del poker, per poi chiudere definitivamente i conti con un tocco morbido, dopo essere scattato sul filo del fuorigioco.





Savio - Pietracuta 2-5

Reti: 16' De Simone (S), 18' e 36' Tomassini (P), 25' e 65' Tani (P), 75' Fratti (P), 90' Savini (S).





Savio: Manuzzi, Montaletti, Spazzoli, Angelini, Mazzavillani, Panfili; Scortichini, De Simone; Lo Iacono, Esperti, Savini.

In panchina: Dall'Ara, Focaccia, Mazzotti, Marilungo, Diop, Filipi, Mancini.

Allenatore: Pregnolato.





Pieracuta: Lasagni, Mularoni, Masini, Balducci A., Amadei, El Haloui (68' Pavani); Bindi (71' Michelotti), Tosi (80' Faeti); Fratti, Tani (65' Sebastiani E.), Tomassini (74' Alessandrini).

In panchina: Balducci C., Fabbri.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Casali di Cesena (assistenti Ensini di Cesena e Bombonato di Bologna).

Note: al 50' espulso per proteste Mazzavillani.





Nella foto Tomassini, autore di una doppietta.