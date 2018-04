Ermal Meta, trionfatore a Sanremo in concerto il 29 giugno al Rimini Park Rock

Eventi

Rimini

| 16:16 - 04 Aprile 2018



Una nuova tappa per Ermal Meta e il suo "Non abbiamo armi" tour che toccherà la Romagna e il palco del Rimini Park Rock venerdì 29 giugno 2018 (apertura porte 18.40-concerto ore 21). Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo. Ermal Meta è al primo posto della classifica di vendita con il suo nuovo album Non abbiamo armi, il terzo da solista, giudicato da stampa e pubblico “il più bello”. Dodici nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana. Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo Non mi avete fatto niente cantato in coppia con Fabrizio Moro e ad un mese esatto dalla pubblicazione, avvenuta il 9 febbraio su etichetta Mescal, anche l’album è diventato Oro.





Biglietti disponibili su Ticketone, Ciaotickets, Mailticket e presso i punti vendita autorizzati.





• Posto Unico € 28,00 + diritti di prevendita

• Prezzo alla cassa € 32,00

• Ingresso VIP € 50,00 + d.d.p. comprensivo di: biglietto concerto, accesso ad un’area riservata, rialzata, ingresso prioritario alla venue, posteggio auto in un parcheggio riservato, servizi riservati ed esclusiva all’area vip. (max 80 persone)

• ingresso gratuito sotto gli 8 anni





Un evento LP Rock Events e Mescal.