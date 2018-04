Aeroporto Fellini, i gestori: 'crescono passeggeri e il nostro fatturato'. I numeri

Attualità

Rimini

| 15:33 - 04 Aprile 2018

AIRiminum 2014 S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”, comunica che nel mese di marzo 2018, con riferimento all’aviazione commerciale, si è registrato un numero di passeggeri pari a 12.468 (+8,5% rispetto allo stesso mese del 2017). L’aviazione generale, invece, ha registrato nel mese di marzo 216 movimenti (-0,1% rispetto all’anno precedente) e 138 passeggeri (-0,5% rispetto all’anno precedente).





Nei primi tre mesi del 2018 i passeggeri commerciali transitati sono stati invece 27.875 (-0,4% rispetto al 2017), mentre con riferimento all’aviazione generale si sono registrati 279 movimenti (-0,1 % rispetto al 2017) e 354 passeggeri (-0,2% rispetto al 2017).





Il fatturato complessivo a livello consolidato del Gruppo AIRiminum è stato pari a EUR 872.829 (circa EUR 30,1 a passeggero), con un aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2017.





Gli investimenti commerciali per la promozione dei voli presso l’Aeroporto “Fellini” nei primi tre mesi del 2018 sono stati pari a EUR 64.634 (circa EUR 2,3 a passeggero, sotto forma di sconti e altre promozioni alle compagnie aeree) che corrisponde a circa il 7,3% del fatturato complessivo del Gruppo.





Con riferimento invece ai primi voli Ryanair si riporta di seguito una tabella riepilogativa dove si riportano in maniera differenziata per ogni volo i passeggeri in arrivo, in partenza e totali per ciascuna destinazione con i relativi load factor (LF). E’ importante sottolineare il buon risultato di questi primi voli che registrano un tasso di riempimento (LF) medio del 81,1% (toccando delle punte di 97,4% per il volo da Londra di sabato scorso).