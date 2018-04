130 posti di lavoro e giovani imprenditori alla guida del nuovo Conad Superstore di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:28 - 04 Aprile 2018

È tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro Conad “Il lago”, in via della Fiera a Rimini. Il taglio del nastro avverrà giovedì 5 aprile alle 9 alla presenza dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta.





Il nuovo spazio commerciale ospita un superstore da 2.500 metri quadri, una parafarmacia e un bar ristorante “Con Sapore”, tutti a marchio Conad. La gestione è affidata ai giovani imprenditori riminesi Fabio e Luca Semprini Cesari, rispettivamente di 33 e 25 anni. Il centro occupa circa 130 persone, la maggior parte delle quali di nuova assunzione: 14 addetti nel ristorante, 4 farmacisti nella parafarmacia, le rimanenti nel Superstore.





L’esterno si caratterizza per l’area verde in cui spicca il giardino verticale di fronte al palacongressi, una parete green di 1.000 mq (la seconda in Europa). La forte attenzione alla sostenibilità ambientale è testimoniata anche dagli impianti fotovoltaici (115 KW, per 1.100 metri quadri di superficie) e dal sistema di recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione del verde. I parcheggi auto sono circa 450, di cui oltre 300 coperti, mentre l’area riservata a rimessa coperta per le biciclette è di 350 mq.





La parte direzionale di 1.400 mq per oltre metà è già stata ceduta a un’importante azienda di software di Rimini che vi trasferirà a breve la sede. Nella zona residenziale adiacente è già quasi completamente venduto il primo stralcio di appartamenti (34) , mentre è già partito il cantiere per il secondo lotto di una quarantina di unità abitative.





All’interno il nuovo superstore guarda alle moderne tendenze che danno il più ampio spazio all’area freschi. Un elemento su cui punta molto Conad per lanciare il negozio sono i prodotti del territorio con una selezione di eccellenza sia sul versante dei prodotti confezionati che per formaggi e carne. Le casse del superstore sono 18, di cui 9 tradizionali, 2 “smart” con terminale per i possessori di Conad Card e 7 self service.

Alcune delle soluzioni adottate sono novità assolute per Conad sulla piazza di Rimini: le etichette digitali che vengono aggiornate in remoto, la macchina che pela e sbuccia l’ananas fresco al momento, il refrigeratore rotante di bottiglie che in pochi secondi è in grado di rinfrescare il vino fino alla temperatura ideale per il consumo, le casse self dotate di rullo trasportatore per chi ha una spesa consistente e desidera comunque battere da solo il proprio scontrino.





Per chi cerca soluzioni per un pasto pronto sano e veloce sono a disposizione un corner per insalate ed estratti preparati al momento e una gastronomia con cucina a vista dove 7 chef preparano a ciclo continuo primi e secondi caldi e freddi, contorni e piatti a base di pesce.





Nel negozio trovano inoltre spazio angoli tematici: la bottega del caffè, piante e fiori, salute e benessere, pet shop, la casa del dolce e il nuovo baby shop, con tutto il necessario per l’infanzia.





Completano l’offerta l’angolo dei sapori etnici, il sushi, con produzione fresca realizzata davanti al cliente e la cantina dei vini, dotata di una vasta selezione di etichette.





Gli orari di apertura: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30, la domenica dalle 8.30 alle 13.00, tranne l’8 aprile quando si andrà avanti fino alle 20,30 a orario continuato.





Il giorno dell’inaugurazione sarà consegnato un omaggio a tutti i clienti (fino ad esaurimento scorte).





Sabato 7 e Domenica 8 aprile il Conad Superstore Il Lago destinerà 10 centesimi, su ogni scontrino emesso in cassa, a sostegno dell’associazione Dottor Clown di Rimini, impegnata nell’ospedale della città in attività rivolte ai piccoli pazienti.





Resteranno aperti i supermercati che si trovano nelle vicinanze, il Conad City in via della Fiera e il Conad in via Euterpe.