Riccione, un altro successo: la Perla Verde ospiterà i campionati italiani di ginnastica artistica

| 13:56 - 04 Aprile 2018

Va in archivio sotto la voce successo il Galà Gym Stars 2018, organizzato sabato 31 marzo dalla Asd Ginnastica Riccione al Play Hall di via Carpi. Circa mille persone hanno voluto assistere dal vivo al grande spettacolo della ginnastica, che ha avuto come testimonial la campionessa del mondo Vanessa Ferrari e in pedana i più grandi campioni della ginnastica italiana, dall’olimpionica Elisa Meneghini agli iridati di ginnastica acrobatica Michela Castoldi e Davide Donati, ai campioni di artistica maschile Paolo Ottavi e Paolo Principi. E poi ancora hanno brillato sul palco allestito al Play Hall la squadra di A1 Gal Lissone, le individualiste della Ritmica Fabriano campione d’Italia, i campioni di ginnastica acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca pronti a rappresentare l’Italia agli Youth Olympic Games di Buenos Aires.





Tantissime le esibizioni che si sono susseguite, per la gioia del folto pubblico presente, comprese quelle di tutte le sezioni della Ginnastica Riccione, dall’attività di base agli agonisti di Artistica, Ritmica e Acrobatica. Un programma ben miscelato, a cui hanno dato ulteriore spessore i momenti musicali dal vivo affidati a due artisti del Teatro San Carlo di Napoli, il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli.





In tribuna con il presidente della Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio, hanno fatto da padroni di casa il sindaco Renata Tosi con la giunta al completo, accogliendo il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Cavalier Gherardo Tecchi, il presidente reggente del Comitato Regionale FIG Emilia Romagna, Lamberto Cocco e il numero uno della Gal Lissone, Roberto Meloni.





Questo primo grande evento di ginnastica a Riccione non resterà l’unico. Proprio durante la serata, infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale che sarà proprio l’Asd Ginnastica Riccione ad organizzare la manifestazione di ginnastica più importante del Paese, ovvero i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica femminile e maschile e di trampolino elastico che si terranno al Play Hall il 7 e 8 luglio 2018.





“Da quando è terminato il Galà Riccione Gym Stars ho ricevuto numerosi messaggi di complimenti e di stima per l’organizzazione e i contenuti dello spettacolo – spiega il presidente della Ginnastica Riccione, Franceso Poesio -. Vorrei dunque ringraziare tutti coloro che hanno affollato le tribune del Play Hall e tutto lo staff della Ginnastica Riccione, un gruppo dirigenziale e un corpo allenatori che sono il fiore all’occhiello di questa società. Un grazie anche ai genitori e agli atleti, così come all’amministrazione comunale che è al nostro fianco e non ci ha fatto mancare né l’appoggio, né la presenza. Le partite si vincono con un gioco di squadra e noi abbiamo vinto per questo motivo. Sono veramente orgoglioso per tutto questo e per avere avuto da parte della Federazione Ginnastica d’Italia la possibilità di organizzare i Campionati Italiani Assoluti 2018: il presidente Tecchi non solo ha partecipato al Galà, ma ha dato una grande spinta a questa collaborazione credendo in noi e affidandoci la manifestazione clou della stagione agonistica. Da parte nostra ci rimbocchiamo le maniche, pronti a vivere da protagonisti un altro evento di grandissimo livello”.